டெங்கு கொசு ஒழிப்பு ஆய்வில் நிறுவனம், வீட்டுக்கு அபராதம்
டெங்கு கொசு ஒழிப்பு ஆய்வில் நிறுவனம், வீட்டுக்கு அபராதம்
ADDED : அக் 24, 2026 06:08 AM
ஈரோடு:சித்தோடு
அரசு மருத்துவமனை பகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில், ஈரோடு மாவட்ட
சுகாதார அதிகாரிகள் நேற்று ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
லட்சுமிநகர்
பகுதியில் டெங்கு கொசு உற்பத்தியாகும் விதமாக பொருட்களை போட்டு
வைத்திருந்த ஒரு தனியார் நிறுவனத்துக்கு, 500 ரூபாய் அபராதம்
விதித்தனர். இதேபோல் கன்னிமார் காடு பகுதியில் பொதுவெளியில் கழிவுநீரை வெளியேற்றிய குடியிருப்புக்கு, 50 ரூபாயும் அபராத விதித்தனர்.
இதுகுறித்து
மாவட்ட சுகாதார அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
டெங்கு கொசு உற்பத்திக்கு
காரணமாக அமைந்தால், ஆய்வின்போது அபராதம் விதிக்கப்படும். பருவமழை
துவங்கி விட்டதால் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்காதவாறு
மக்கள் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். இவ்வாறு கூறினர். ஆய்வில் வட்டார
சுகாதார மேற்பார்வையாளர் கண்ணன், சுகாதார ஆய்வாளர் ரகு ஈடுபட்டனர்.