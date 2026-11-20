/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/டெங்கு பாதிப்பு: கர்ப்பிணி பலி
ADDED : நவ 20, 2026 03:55 AM
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ஈரோடு:ஈரோடு
மாவட்ட அளவில் எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு இந்தாண்டு டெங்கு, வைரஸ்
காய்ச்சல் பாதிப்பு அதிகம் உள்ளது. அனைத்து அரசு மருத்துவமனை, ஆரம்ப
சுகாதார நிலையங்களில் தனி வார்டு என துவங்கிய போதிலும், அதிக
எண்ணிக்கையில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் உள்ளதால், பிற வார்டுகளிலும்
சிகிச்சை பெறும் நிலை உள்ளது.
இந்நிலையில் மொடக்குறிச்சியை சேர்ந்த
காந்திமதி,39, என்ற கர்ப்பிணி, ஐந்து நாட்களுக்கு மேல் கடும்
காய்ச்சலால் சிகிச்சை பெற்றார். அவருக்கு டெங்கு பாதிப்பு என
தெரியவந்தது. அவர் கர்ப்பிணியாக இருப்பதால், அவருக்கு அதற்கேற்ப
சிகிச்சை வழங்கப்பட்ட நிலையில் நேற்று அவர் இறந்தார். இதுபற்றி,
சுகாதாரத்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.