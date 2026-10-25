/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/28ல் அஞ்சல் துறை குறைதீர் முகாம்
ADDED : அக் 24, 2026 06:10 AM
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ஈரோடு:ஈரோடு முதுநிலை அஞ்சல் கோட்ட கண்காணிப்பாளர் கோபாலன் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில்
கூறியதாவது:
வட்ட அளவிலான வாடிக்கையாளர் குறை தீர் முகாம் நடக்க
உள்ளது. இதன்படி தமிழகம், புதுச்சேரியில் உள்ள, 11,745 தபால்
நிலையங்களில் சேவை பெறும் அனைத்து வாடிக்கையாளர்களும் பங்கேற்கலாம்.அஞ்சல்
சேவைகளின் தரம், வாடிக்கையாளர் சேவைகளை மேம்படுத்துவது குறித்த
தங்கள் கருத்தை, 'DAK ADALAT' என்ற தலைப்பில் 'ஏ.சுந்தரேஸ்வரி, உதவி
இயக்குனர் (சி.எஸ், இன்ஸ்பெக்ஷன் - பிலாடெலி), முதன்மை அஞ்சல் துறை
தலைவர் அலுவலகம், தமிழ்நாடு வட்டம், சென்னை - 2' என்ற முகவரிக்கு,
வரும், 28 க்குள் அனுப்ப வேண்டும். கருத்துக்களை pg.tn@indiapost.gov.in
என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கும் அனுப்பலாம். இவ்வாறு
தெரிவித்துள்ளார்.