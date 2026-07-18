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/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ ஆடி மாத முதல் வெள்ளி வழிபாடு அமர்க்களம் அம்மன் கோவில்களில் குவிந்த பக்தர்கள்

ஆடி மாத முதல் வெள்ளி வழிபாடு அமர்க்களம் அம்மன் கோவில்களில் குவிந்த பக்தர்கள்

ஆடி மாத முதல் வெள்ளி வழிபாடு அமர்க்களம் அம்மன் கோவில்களில் குவிந்த பக்தர்கள்

ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:17 AM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:17 AM

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நிருபர் குழு

ஆடி மாதம் அம்மனுக்கு உகந்த மாதமாக கருதப்படுகிறது. இந்நிலையில் ஆடி மாதம் நேற்று பிறந்தது. அதுவும் வெள்ளிக்கிழமை என்பதால், அம்மன் கோவில்களில் கூட்டம் அலைமோதியது.

ஆடி மாத பிறப்பையொட்டி ஈரோடு பெரிய மாரியம்மன் கோவிலில் சிறப்பு வழிபாடு நேற்று நடந்தது. அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகங்கள் நடத்தி, தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டது. தங்க காப்பு அலங்காரத்தில் காட்சியளித்த அம்மனை, ஆயிரக்கணக்கான பெண்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து தரிசனம் செய்தனர். இதேபோல் மாநகரில் சூரம்பட்டி வலசு சுயம்பு மாரியம்மன் கோவில், கருங்கல்பாளையம் சின்ன மாரியம்மன் கோவில், கொங்காலம்மன் கோவில், கள்ளுக்கடை மேடு பத்ரகாளியம்மன் கோவில் என பல்வேறு அம்மன் கோவில்களில், ஆடி வெள்ளி வழிபாடு களை கட்டியது.

* புன்செய்புளியம்பட்டி மாரியம்மன், ஊத்துக்குளியம்மன், பிளேக் மாரியம்மன், காமாட்சியம்மன், ஆதிபராசக்தி அம்மன், சவுடேஸ்வரியம்மன் கோவில்களில் அபிஷேக, ஆராதனை

களுடன் அம்மனுக்கு சிறப்பு அலங்காரம் செய்து தீபாராதனை நடந்தது. மாரியம்மன், பிளேக் மாரியம்மன், சந்தனகாப்பு அலங்காரத்தில் எழுந்தருளினர். பிளேக் மாரியம்மன், காமாட்சியம்மன் கோவில் வளாகத்தில், 108 திருவிளக்கு பூஜை நடந்தது.

பண்ணாரியில்....

சத்தியமங்கலத்தை அடுத்த பண்ணாரி மாரியம்மன் கோவிலுக்கு அதிகாலை, 4:00 மணி முதலே பக்தர்கள் வரத் தொடங்கினர். நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து தரிசனம் செய்தனர். குண்டத்தில் மிளகு, உப்பு துாவி வழிபட்டனர். வேண்டுதல் நிறைவேறியவர்கள் அன்னதானம் வழங்கினர். ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் குவிந்ததால், கோவில் வளாகம் கூட்டத்தால் நிரம்பி வழிந்தது.

* பெருந்துறை புது பஸ் ஸ்டாண்ட் கோட்டை மாரியம்மன் கோவில், பெருந்துறை ஆதிபராசக்தி கோயில், காஞ்சிக்கோவில் சீதேவி அம்மன் கோவில்களில் சிறப்பு வழிபாடு நடந்தது.

* கோபி அருகே பாரியூர் கொண்டத்துக்காளியம்மன் கோவிலுக்கு காலை, 6:30 மணி முதலே பக்தர்கள் குவிந்தனர். அம்மன் சன்னதி எதிரே, 60 அடி நீள குண்டத்தில் பெண்கள் தீபமேற்றி வழிபட்டனர். பக்தர்கள் சிலர், கோவிலுக்கு வந்த பக்தர்களுக்கு ராகி கூழ் வழங்கினர். இதேபோல் கலிங்கியம் கரியகாளியம்மன் கோவில், கோபி சாரதா மாரியம்மன், மொடச்சூர் தான்தோன்றியம்மன் கோவிலில் திரளான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தனர். பக்தர்கள் குவிந்ததால், கோபி அம்மன் கோவில்கள் விழாக்கோலம் பூண்டன.

கொடிவேரி வெறிச்

ஆடி மாத பிறப்பு நாளில் கொடிவேரி தடுப்பணைக்கு ஏராளமான தம்பதியினர் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகள் நீராடி செல்வர். ஆனால் நேற்று, 500க்கும் குறைவான சுற்றுலா பயணிகளே வந்திருந்தனர். இதனால் தடுப்பணை வளாகம் மட்டுமின்றி, பரிசல் துறை, சிறுவர் பூங்கா என வெறிச்சோடி காணப்பட்டது. தடுப்பணை வழியாக, 600 கன அடி தண்ணீர் வெளியேறியது.

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