காலநிலை மாற்ற இயக்கக பணி 29க்குள் விண்ணப்பம் வரவேற்பு
காலநிலை மாற்ற இயக்கக பணி 29க்குள் விண்ணப்பம் வரவேற்பு
ADDED : அக் 23, 2026 06:37 AM
ஈரோடு:ஈரோடு
மாவட்ட காலநிலை மாற்ற இயக்ககத்தின் கீழ் தொழில் நுட்ப உதவியாளர்
பணிக்கு ஒப்பந்த அடிப்படையிலான பணிக்கு விண்ணப்பம் வரவேற்கப்படுகிறது.
மாவட்டத்தை
சேர்ந்த, 40 வயதுக்கு உட்பட்ட, உயிரி அறிவியல், சுற்றுச்சூறல்
அறிவியல், சூழலியல், வனவியல், வனவிலங்கு அறிவியல், பொது கொள்கை
அல்லது இதற்கு இணையான துறைகளில் இளங்கலை பட்டம் பெற்றவர்கள்
விண்ணப்பிக்கலாம். மாதம், 22,000 ரூபாய் ஊதியம் வழங்கப்படும். தமிழ்,
ஆங்கில தட்டச்சு திறன் பெற்றிருக்க வேண்டும். அடிப்படை கணினி அறிவு,
எம்.எஸ்., வேர்டு, எக்ெஸல், பவர் பாயின்ட் ஆகியவற்றை பயன்படுத்த
தெரிந்திருக்க வேண்டும். அரசு, அரசு சார்ந்த நிறுவனங்களில் ஓராண்டு
பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும். https://erode.nic.in மூலம்
விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, உரிய சான்றுகளுடன்,
dmuerd@gmail.com என்ற தளத்தில் வரும், 29ம் தேதிக்குள் சமர்ப்பிக்க
வேண்டும். அல்லது, 'ஈரோடு மாவட்ட வன அலுவலர், ரோஜா நகர், பெரியசேமூர்,
ஈரோடு-638004' என்ற முகவரியில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.