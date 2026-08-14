மருத்துவ காப்பீட்டில் குறைபாடு ஓய்வூதியர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்
மருத்துவ காப்பீட்டில் குறைபாடு ஓய்வூதியர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஆக 13, 2026 06:01 AM
ஈரோடு:ஈரோடு
தாலுகா அலுவலக வளாகத்தில், ஓய்வு பெற்ற அலுவலர் சங்கம் சார்பில்
மாவட்ட தலைவர் லியாகத் அலி தலைமையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. மாவட்ட
துணைத் தலைவர் திருமலைசாமி, மாவட்ட செயலர் சித்தையன், ஏ.ஐ.டி.யு.சி., மாநில செயலர் சின்னசாமி உட்பட பலர் பேசினர்.
அரசு
ஓய்வூதியர்களுக்கான புதிய மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்தை கடந்த
ஜூலை, 1ல் அரசு அமலாக்கியது. இத்திட்டத்தில் ஓய்வூதியர்கள் நலன்
புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளது. அரசு தன்னிச்சையாக சந்தா தொகையை, 497
ரூபாயில் இருந்து, 644 ரூபாயாக உயர்த்தி உள்ளது. அத்தொகையையும்,
கட்டாயம் செலுத்த வேண்டும் என, ஓய்வூதியத்தில் பிடித்தம்
செய்யப்படுகிறது. இத்திட்டத்தில் விருப்பம் இல்லாதவர்கள் விலகி
கொள்ள வழி செய்ய வேண்டும். புதிய மருத்துவ காப்பீடு திட்ட குறைபாடுகளை களைய வேண்டும். பணமில்லா சிகிச்சையை காப்பீடு மூலம் பெறும்படி மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என,
வலியுறுத்தினர்.
நிர்வாகிகள் சண்முகம், ராமநாதன், ராஜமாணிக்கம், மனோகரன்,
சுபாஸ்சந்திரன், நடராஜன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.