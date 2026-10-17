/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/1,643 குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம் வழங்கல்
ADDED : அக் 17, 2026 07:00 AM
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ஈரோடு,:தமிழக அரசு சார்பில், அரசு மருத்துவமனைகளில்
கடந்த ஜூன், 22 முதல் பிறந்த அனைத்து குழந்தைகளுக்கும், தாய் மாமன்
திட்டத்தில் ஒரு கிராம் தங்க மோதிரம் வழங்கப்படுகிறது.
இதுபற்றி
ஈரோடு அரசு மருத்துவமனை டாக்டர்கள் கூறியதாவது: ஈரோடு
மாவட்டத்தில், 8 அரசு மருத்துவமனை, ஒரு அரசு மருத்துவ கல்லுாரி
மருத்துவமனை, 78 ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் என, 87 இடங்களில்
பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு இத்திட்டத்தில் தங்க மோதிரம்
வழங்கப்படுகிறது.
கடந்த, 14ம் தேதி வரை மாவட்ட அளவில், 1,643
குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. வரும் மாதங்களில்
பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு அவ்வப்போது வழங்கப்படும். இவ்வாறு
கூறினர்.