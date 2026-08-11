தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ ஆக.,15ல் கரட்டடிபாளையத்தில் மாவட்ட அளவிலான கபடி போட்டி

ஆக.,15ல் கரட்டடிபாளையத்தில் மாவட்ட அளவிலான கபடி போட்டி

ஆக.,15ல் கரட்டடிபாளையத்தில் மாவட்ட அளவிலான கபடி போட்டி

ADDED : ஜூலை 24, 2026 05:56 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 24, 2026 05:56 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

சென்னிமலை:ஈரோடு மாவட்ட அமெச்சூர் கபடி அசோசியேஷன் மற்றும் புது வள்ளியம்பாளையம், எஸ்.எஸ்., ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் சார்பில், 80வது சுதந்திர தின விழாவை முன்னிட்டு, ஈரோடு மாவட்ட ஆண்கள், பெண்கள், 40 வயதுக்கு மேற்பட்ட கபடி வீரர்கள் என் மூன்று பிரிவுகளில், மாவட்ட அளவிலான கபடி சாம்பியன்ஷிப் போட்டி ஆக.,15ம் தேதி துவங்கி, 16ம் தேதி மாலை வரை, கோபி காலேஜ் பிரிவு கரட்டடிபாளையம் கார்த்திகேயா திருமண மண்டபத்தில் நடக்கிறது.

இதுகுறித்து ஈரோடு மாவட்ட அமெச்சூர் கபடி அசோசியேஷன் தலைவர்கூறியதாவது:

போட்டியில் பங்கேற்க ஆக.,15ம் தேதி காலை, 10:00 மணி வரை பதிவு வழங்கப்படும். நுழைவு கட்டணம், 100 ரூபாய். இரு பிரிவுகளுக்கும் முதல் நான்கு இடங்களை பிடிக்கும் அணிகளுக்கு, ரொக்கப்பரிசுடன் வெற்றி கோப்பை வழங்கப்படும். 40 வயதுக்கு மேற்பட்ட வீரர்களுக்கான போட்டியில், முதல் நான்கு இடங்களை பிடிக்கும் அணிகளுக்கு பரிசுத்தொகை உண்டு.

ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி, ஓய்வு பெற்ற தாசில்தார், ஓய்வு பெற்ற காவல்துறை அதிகாரி, மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலர், மாநில கபடி கழக பார்வையாளர், இந்திய கபடி வீரர், தேசிய கபடி வீரர்கள் முன்னிலையில் போட்டி நடக்கிறது. மேலும் விபரங்களுக்கு, 63828-50778, 95666-60826 என்ற எண்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம். இவ்வாறு கூறினார்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us