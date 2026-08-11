ஆக.,15ல் கரட்டடிபாளையத்தில் மாவட்ட அளவிலான கபடி போட்டி
ஆக.,15ல் கரட்டடிபாளையத்தில் மாவட்ட அளவிலான கபடி போட்டி
ADDED : ஜூலை 24, 2026 05:56 AM
சென்னிமலை:ஈரோடு
மாவட்ட அமெச்சூர் கபடி அசோசியேஷன் மற்றும் புது வள்ளியம்பாளையம்,
எஸ்.எஸ்., ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் சார்பில், 80வது சுதந்திர தின விழாவை
முன்னிட்டு, ஈரோடு மாவட்ட ஆண்கள், பெண்கள், 40 வயதுக்கு மேற்பட்ட கபடி
வீரர்கள் என் மூன்று பிரிவுகளில், மாவட்ட அளவிலான கபடி சாம்பியன்ஷிப்
போட்டி ஆக.,15ம் தேதி துவங்கி, 16ம் தேதி மாலை வரை, கோபி காலேஜ் பிரிவு
கரட்டடிபாளையம் கார்த்திகேயா திருமண மண்டபத்தில் நடக்கிறது.
இதுகுறித்து ஈரோடு மாவட்ட அமெச்சூர் கபடி அசோசியேஷன் தலைவர்கூறியதாவது:
போட்டியில்
பங்கேற்க ஆக.,15ம் தேதி காலை, 10:00 மணி வரை பதிவு வழங்கப்படும்.
நுழைவு கட்டணம், 100 ரூபாய். இரு பிரிவுகளுக்கும் முதல் நான்கு
இடங்களை பிடிக்கும் அணிகளுக்கு, ரொக்கப்பரிசுடன் வெற்றி கோப்பை
வழங்கப்படும். 40 வயதுக்கு மேற்பட்ட வீரர்களுக்கான போட்டியில்,
முதல் நான்கு இடங்களை பிடிக்கும் அணிகளுக்கு பரிசுத்தொகை உண்டு.
ஓய்வு
பெற்ற நீதிபதி, ஓய்வு பெற்ற தாசில்தார், ஓய்வு பெற்ற காவல்துறை
அதிகாரி, மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலர், மாநில கபடி கழக பார்வையாளர்,
இந்திய கபடி வீரர், தேசிய கபடி வீரர்கள் முன்னிலையில் போட்டி
நடக்கிறது. மேலும் விபரங்களுக்கு, 63828-50778, 95666-60826 என்ற
எண்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம். இவ்வாறு கூறினார்.