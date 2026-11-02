தவறை மறைக்க ஆளும் கட்சி மீது பழி போடும் தி.மு.க., கைத்தறி துறை அமைச்சர் சாடல்
தவறை மறைக்க ஆளும் கட்சி மீது பழி போடும் தி.மு.க., கைத்தறி துறை அமைச்சர் சாடல்
ADDED : நவ 01, 2026 06:26 AM
ஈரோடு:''செய்த
தவறை மறைக்க, ஆளும்கட்சி பழி வாங்குவதாக, தி.மு.க.,வினர் கூறி
வருகின்றனர்,'' என, கைத்தறி துறை அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி தெரிவித்தார்.
ஈரோடு வ.உ.சி. மைதானத்தில் உலக போலியோ தினத்தை முன்னிட்டு, பள்ளி
மாணவ,மாணவியர்களுக்கிடையேயான கைப்பந்து போட்டியை, கைத்தறி,
துணி நுால் மற்றும் கதர்துறை அமைச்சர் விஜய்பாலாஜி துவக்கி வைத்து,
மாணவியருடன் கைப்பந்து விளையாடினார்.
பின்னர் அவர் நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:
வரும்
3ல் ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறையில் நடக்க உள்ள அரசு நிகழ்ச்சியில்,
தமிழக முதல்வர் விஜய், 12 மாவட்டங்களை சேர்ந்த, 4,000 மகளிர்
குழுவினருக்கு, 1,100 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் நல திட்ட உதவிகளை
வழங்குகிறார்.
த.வெ.க., அரசு மீது தி.மு.க.வினரால் ஊழல்
குற்றச்சாட்டுகளை கூற முடியவில்லை. எனவே தாங்கள் இருப்பதை காட்டி
கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக, இல்லாத ஒரு பிரச்னைக்காக, தி.மு.க.வினர்
தமிழகம் முழுவதும் ஆர்ப்பாட்டம் செய்கின்றனர்.
முன்னாள்
அமைச்சர் மகேஷ், செய்த தவறுக்கு ஆதாரம் இருப்பதால் கைது
செய்யப்பட்டுள்ளார். அவர் மீது தவறு இல்லை எனில், எதற்காக முன் ஜாமின்
வாங்க முயற்சிக்க வேண்டும். செய்த தவறை மறைக்க, ஆளும்கட்சி பழி
வாங்குவதாக கூறுகின்றனர். தவறு செய்தவர்கள் நிச்சயம் தண்டனை
அனுபவிப்பர்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.