போதை இளைஞர் அலப்பறை அம்மா உணவக ஊழியர் அச்சம்
போதை இளைஞர் அலப்பறை அம்மா உணவக ஊழியர் அச்சம்
ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:42 AM
ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:42 AM
ஈரோடு:ஈரோட்டில்
காந்திஜி ரோட்டில் அம்மா உணவகம் செயல்படுகிறது. இங்கு
குடிபோதையில் வரும் இளைஞர்கள் சிலர், மொபைல்போனில் வீடியோ எடுத்து
மிரட்டுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது. இதுகுறித்து தமிழ்நாடு அனைத்து
மாநகராட்சி, நகராட்சி அம்மா உணவக பணியாளர், மகளிர் நலச்சங்க மாநில
தலைவர் செல்வி கூறியதாவது:
தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து அம்மா
உணவகங்களிலும் பெண்கள் மட்டுமே பணியாற்றி வருகிறோம்.
உணவகத்திற்கு போதையில் வரும் இளைஞர்கள் தகராறு செய்கின்றனர். ஈரோடு
மட்டுமின்றி தமிழகத்தில் அனைத்து அம்மா உணவகத்திலும் இதேநிலை தான்.
இவர்களின் அட்டகாசத்தால் ஊழியர்கள் அச்சமடைகின்றனர்.
மொபைல்போனில்
வீடியோ எடுத்தபடியே தேவையற்ற கேள்வி கேட்கின்றனர். உணவு மெனுக்களை
மாற்ற சொல்கின்றனர். இதற்கெல்லாம் அரசு உத்தரவிட வேண்டும் என்றால்,
வீடியோவை சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டுவிடுவேன் என
மிரட்டுகின்றனர். நீங்கள் யார் என கேட்டால், மேலிடஉத்தரவு என்கிறார்கள்.
ஈரோடு
காந்திஜி ரோட்டில் உள்ள உணவகத்தில் போதை இளைஞர்கள் பிரச்னை
செய்யும்போது, ரோந்து பணியில் சென்று கொண்டிருந்த போலீசார்
வந்துவிட்டதால் உடனடியாக சென்று விட்டனர். போதை பழக்கத்தால்
அத்துமீறிய செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். இவ்வாறு கூறினார்.