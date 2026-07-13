/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/காட்டுப்பன்றி மீது மொபட் மோதியதில் முதியவர் பலி
ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:22 AM
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புன்செய்புளியம்பட்டி:புன்செய்புளியம்பட்டி
அடுத்த காவிலிபாளையத்தை சேர்ந்தவர் முத்துச்சாமி, 82;
சத்தியமங்கலம் நோக்கி மொபட்டில் இருசக்கர வாகனத்தில் நேற்று
முன்தினம் சென்றார்.
குளக்கரை பகுதியில் இருந்து வெளியேறி சாலையை கடந்த
காட்டுப்பன்றி மீது மொபட் மோதியதில் துாக்கி வீசப்பட்ட முத்துச்சாமி
பலத்த காயமடைந்தார். அக்கம்பக்கத்தினர் மீட்டு கோபி தனியார்
மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில்
முத்துச்சாமி நேற்று உயிரிழந்தார். விபத்து குறித்து புன்செய்
புளியம்பட்டி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.