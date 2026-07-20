/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ பைக்-மொபட் மோதல் முதியவர் பரிதாப பலி
ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:53 AM
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அந்தியூர்:அந்தியூரை
அடுத்த முனியப்பன்பாளையத்தை சேர்ந்த கூலி தொழிலாளி அப்புச்சாமி,
44; அந்தியூரிலிருந்து அத்தாணி நோக்கி ஹீரோ ஸ்பிளெண்டர் பைக்கில்
நேற்று சென்றார்.
தவிட்டுப்பாளையம் தீயணைப்பு நிலையம் அருகில்
சென்றபோது, குறுக்கு சாலையிலிருந்து, பழைய மேட்டூரை சேர்ந்த
சின்னப்பன், 70; டி.வி.எஸ்., ஹெவி டியூட்டி வாகனத்தில் ரோட்டை கடந்தார்.
அப்போது இருவரும் மோதிக் கொண்டதில், சின்னப்பனுக்கு தலையில்
பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. அப்புச்சாமிக்கு கை, காலில் காயம்
ஏற்பட்டது. அங்கிருந்தவர்கள் இருவரையும் மீட்டு, அந்தியூர் அரசு
மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர். இதில் சின்னப்பன் செல்லும் வழியில்
இறந்தார். அப்புச்சாமி மேல் சிகிச்சைக்காக அந்தியூர் தனியார்
மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார்.