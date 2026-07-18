/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ அதிவேக லாரி மோதிய விபத்தில் மூதாட்டி பலி
ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:18 AM
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சென்னிமலை:சென்னிமலை
அருகே செலம்பகவுண்டன்பாளையத்தை சேர்ந்த நடராஜ் மனைவி ருக்குமணி,
65; சென்னிமலை -- ஊத்துக்குளி ரோட்டில் செலம்பகவுண்டன்பாளையம்
பஸ் நிறுத்தம் அருகில், சாலையை நேற்று காலை கடக்க முயன்றார்.
அப்போது அதிவேகமாக வந்த லாரி மோதியதில் துாக்கி வீசப்பட்டார். இதில் லாரியின் பின் சக்கரம் தலை மீது ஏறி இறங்கியதில் பலியானார். விபத்தை ஏற்படுத்திய டிரைவரான சென்னி
மலை, திப்பம்பாளையம், அம்பேத்கர் காலனியை சேர்ந்த திருமூர்த்தி, 28, மீது, சென்னி
மலை போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.