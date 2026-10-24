/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/தீபாவளி போனஸ் கேட்டு முதல்வருக்கு இ-மெயில்
ADDED : அக் 23, 2026 06:44 AM
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பெருந்துறை:ஈரோடு
மாவட்டத்தில் அரசு மருத்துவமனை மற்றும் அரசு மருத்துவ கல்லுாரி
மருத்துவமனையில், ஹவுஸ் கீப்பிங் மற்றும் செக்யூரிட்டி பணிகளில்
ஈடுபட்டுள்ள ஒப்பந்த பணியாளர்களுக்கு, கிரிஸ்டல் நிறுவன
ஒப்பந்தப்படி ஊதியம் மற்றும் சட்டபூர்வமான நலன்களை வழங்க வேண்டும்.
இவர்களுக்கு தீபாவளி போனஸ் வழங்க வேண்டும் என்று, மாவட்ட
மருத்துவத்துறை பணியாளர் சங்க (ஏ.ஐ.டி.யு.சி.,) தலைவர் சின்னசாமி,
முதல்வர் விஜய்க்கு இ-மெயிலில் கடிதம் அனுப்பியுள்ளார்.