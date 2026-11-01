மாநகராட்சியில் அவசர கால துாய்மை பணி ஆலோசனை

UPDATED : அக் 29, 2026 05:36 AM
ADDED : அக் 29, 2026 03:16 AM
ஈரோடு: ஈரோடு மாநகராட்சி கூட்டரங்கில், அவசர கால துாய்மை பணிகள் குறித்து, ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது.
ஆணையர் அர்பித்ஜெயின் தலைமை வகித்தார். மாநகர நல அலுவலர் கவுரி சரவணன் முன்னிலை வகித்தார். கூட்டத்தின் போது, மாநகராட்சி பகுதியில் பாதாள சாக்கடை அடைப்பு, கழி-வுநீர் தேக்கம் மற்றும் செப்டிக் டேங்க் சுத்தம் செய்தல் போன்ற பணிகளை பாதுகாப்பான முறையில் மேற்கொள்ள வேண்டும். அவசரகால துாய்மை பணிகளுக்கு தேவையான இயந்திரங்கள், பாதுகாப்பு உபகரணங்கள், பயிற்சி பெற்ற பணியாளர்கள் மற்றும் அவசர புகார்கள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதற்கான வசதிகளை தயார் நிலையில் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்பன போன்ற விபரங்கள் அறிவுறுத்தப்பட்டது. காவல் துறை, தீய-ணைப்பு துறை, மாநகராட்சி பொறியாளர்கள் மற்றும் சுகாதார அலுவலர்கள் கலந்து கொண்டனர்.