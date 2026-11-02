ஈரோடு மாநகராட்சி வரி வசூல் ரூ.54 கோடி நிலுவை ரூ.55 கோடியை வசூலிக்க நடவடிக்கை
ஈரோடு மாநகராட்சி வரி வசூல் ரூ.54 கோடி நிலுவை ரூ.55 கோடியை வசூலிக்க நடவடிக்கை
ADDED : நவ 01, 2026 06:23 AM
ஈரோடு:ஈரோடு
மாநகராட்சியில் வரி வசூல் தொகையை விட, வரி நிலுவை தொகை
அதிகரித்துள்ளது. அவற்றை வசூலிக்க மாநகராட்சி நிர்வாகம்
நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது.
ஈரோடு மாநகராட்சியில், 2026-27
நிதியாண்டுக்கான சொத்து வரி, குடிநீர் கட்டணம், தொழில் வரி உள்ளிட்ட
வரிகள் மற்றும் கடந்தாண்டு வரை நிலுவையில் இருந்த வரிகளை அக். 31க்குள்
வசூலிக்க மாநகராட்சி நிர்வாகம் உத்தரவிடப்பட்டிருந்தது.
வரிவசூல் குறித்து மாநகராட்சி உதவி ஆணையர்( வருவாய் பிரிவு) கார்த்திகேயன் கூறியதாவது:
ஈரோடு
மாநகராட்சியில், ஒரு லட்சத்து, 49 ஆயிரத்து, 326 பேர் வரி
செலுத்துவோராக உள்ளனர். கடந்தாண்டு மற்றும் நடப்பாண்டிற்கான
வரித்தொகை, 109.87 கோடி ரூபாய். இதில் கடந்தாண்டிற்கான நிலுவைத்தொகை,
18.50 கோடி ரூபாய் அடங்கும். 2026--27ம் நிதியாண்டிற்கான சொத்து வரி,
குடிநீர் கட்டணம், தொழில் வரி உள்ளிட்ட வரிகள் மற்றும் கடந்தாண்டு வரை
நிலுவையிலுள்ள வரிகளை வசூலிக்க நேற்று கடைசி நாள்.
அதன்படி,
54.07 கோடி ரூபாய் வசூலாகி இருக்கிறது. 55.80 கோடி ரூபாய் நிலுவை
உள்ளது. 5 சதவீதம் ஊக்கத்தொகை அறிவிக்கப்பட்டதற்கு பின், 49
ஆயிரம் பேர் தங்களது வரியினங்களை செலுத்தி இருக்கின்றனர். 5 சதவீத
ஊக்கத்தொகை பெறுவதற்கான கால அவகாசம் நிறைவுற்றது. 5 சதவீத
ஊக்கத்தொகை பெறுவதற்கான கால அவகாசம் நீடிப்பது குறித்து ஆலோசித்து
நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். வரி செலுத்தாதவர்கள் தங்களது வரியை
ஓரிரு நாட்களில் செலுத்தி அபராதம், ஜப்தி நடவடிக்கையை தவிர்க்க
வேண்டும். வரி வசூலிக்க தொடர்ந்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.