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/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ஈரோடு மாநகராட்சி வரி வசூல் ரூ.54 கோடி நிலுவை ரூ.55 கோடியை வசூலிக்க நடவடிக்கை

ஈரோடு மாநகராட்சி வரி வசூல் ரூ.54 கோடி நிலுவை ரூ.55 கோடியை வசூலிக்க நடவடிக்கை

ஈரோடு மாநகராட்சி வரி வசூல் ரூ.54 கோடி நிலுவை ரூ.55 கோடியை வசூலிக்க நடவடிக்கை

ADDED : நவ 01, 2026 06:23 AM

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ADDED : நவ 01, 2026 06:23 AM

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ஈரோடு:ஈரோடு மாநகராட்சியில் வரி வசூல் தொகையை விட, வரி நிலுவை தொகை அதிகரித்துள்ளது. அவற்றை வசூலிக்க மாநகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது.

ஈரோடு மாநகராட்சியில், 2026-27 நிதியாண்டுக்கான சொத்து வரி, குடிநீர் கட்டணம், தொழில் வரி உள்ளிட்ட வரிகள் மற்றும் கடந்தாண்டு வரை நிலுவையில் இருந்த வரிகளை அக். 31க்குள் வசூலிக்க மாநகராட்சி நிர்வாகம் உத்தரவிடப்பட்டிருந்தது.

வரிவசூல் குறித்து மாநகராட்சி உதவி ஆணையர்( வருவாய் பிரிவு) கார்த்திகேயன் கூறியதாவது:

ஈரோடு மாநகராட்சியில், ஒரு லட்சத்து, 49 ஆயிரத்து, 326 பேர் வரி செலுத்துவோராக உள்ளனர். கடந்தாண்டு மற்றும் நடப்பாண்டிற்கான வரித்தொகை, 109.87 கோடி ரூபாய். இதில் கடந்தாண்டிற்கான நிலுவைத்தொகை, 18.50 கோடி ரூபாய் அடங்கும். 2026--27ம் நிதியாண்டிற்கான சொத்து வரி, குடிநீர் கட்டணம், தொழில் வரி உள்ளிட்ட வரிகள் மற்றும் கடந்தாண்டு வரை நிலுவையிலுள்ள வரிகளை வசூலிக்க நேற்று கடைசி நாள்.

அதன்படி, 54.07 கோடி ரூபாய் வசூலாகி இருக்கிறது. 55.80 கோடி ரூபாய் நிலுவை உள்ளது. 5 சதவீதம் ஊக்கத்தொகை அறிவிக்கப்பட்டதற்கு பின், 49 ஆயிரம் பேர் தங்களது வரியினங்களை செலுத்தி இருக்கின்றனர். 5 சதவீத ஊக்கத்தொகை பெறுவதற்கான கால அவகாசம் நிறைவுற்றது. 5 சதவீத ஊக்கத்தொகை பெறுவதற்கான கால அவகாசம் நீடிப்பது குறித்து ஆலோசித்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். வரி செலுத்தாதவர்கள் தங்களது வரியை ஓரிரு நாட்களில் செலுத்தி அபராதம், ஜப்தி நடவடிக்கையை தவிர்க்க வேண்டும். வரி வசூலிக்க தொடர்ந்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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