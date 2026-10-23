கலெக்டரின் கார் மோதி விவசாயி பரிதாப பலி

UPDATED : அக் 22, 2026 07:50 PM
ADDED : அக் 22, 2026 06:41 PM
ஈரோடு: ஈரோடு கலெக்டர் கந்தசாமி பயணித்த கார் மோதியதில், விவசாயி சண்முகம், 52, பலியானார்.
ஈரோடு மாவட்டம், பவானிசாகர் ஊராட்சி பகுதிகளில், 'உங்களை தேடி உங்கள் ஊரில்' திட்டத்தில், இன்று (அக்.,22) நடந்த நிகழ்வில் கலெக்டர் கந்தசாமி பங்கேற்றார். நிகழ்வு முடிந்து காலை, 10:40 மணியளவில் அரசு 'இன்னோவா' காரில் அலுவலகம் புறப்பட்டார். காரை, கொடுமுடியை சேர்ந்த வினோத், 35, ஓட்டினார்.
எல்லப்பாளையம் மேட்டுக்காடு தோட்டத்தை சேர்ந்த விவசாயி சண்முகம், கோபி வெள்ளாளபாளையம் பிரிவில் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகம் எதிரே, எலக்ட்ரிக் மொபட்டில் சாலையை குறுக்காக கடந்தார். அதே நேரத்தில் வந்த கலெக்டரின் கார் மோதியதில், சண்முகம் துாக்கி வீசப்பட்டார்.
கோபி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்ட நிலையில், சண்முகம் ஏற்கனவே இறந்தது தெரியவந்தது. அஜாக்கிரதையாக கார் ஓட்டியதாக, டிரைவர் வினோத் மீது, கோபி போலீசார் வழக்கு பதிந்தனர்.