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வாய்க்கால் மதகில் மட்டையை அகற்றிய விவசாயி மயங்கி சாவு

வாய்க்கால் மதகில் மட்டையை அகற்றிய விவசாயி மயங்கி சாவு

ADDED : ஜூலை 25, 2026 06:01 AM

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ADDED : ஜூலை 25, 2026 06:01 AM

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கொடுமுடி:கொடுமுடி, பனப்பாளையம், ராமசாமி கோவில் வீதியை சேர்ந்தவர் பழனிசாமி, 50; விவசாயி.

புரவிபாளையம் கன்னிவாய்க்கால் மதகில் அடைத்துள்ள மட்டைகளை, சதீஸ்குமார் என்பவருடன் சேர்ந்து அகற்றும் பணியில், நேற்று முன்தினம் ஈடுபட்டிருந்தார். மதகின் ஷட்டரை இழுத்தபோது, பழனிச்சாமி தவறி வாய்க்காலில் விழுந்தார்.

இதில் மயங்கி தண்ணீருக்குள்ளேயே கிடந்தார். அங்கிருந்தவர்கள் மீட்டு, 108 அவசரகால ஆம்புலன்சுக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். மருத்துவ உதவியாளர் வந்த நிலையில் பழனிசாமியை பரிசோதித்தார். இதில் அவர் இறந்தது தெரியவந்தது. கொடுமுடி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

விவசாயி மர்மசாவு

கொடுமுடி, வடக்குபுதுப்பாளையத்தை சேர்ந்த விவசாயி பெரியசாமி, 54; தனது சொத்துக்களை விற்றுவிட்டு, அப்பணத்தில் வெளியூர் செல்வது, மது குடிப்பது என வாழ்ந்து வந்தார். சில நாட்களாக வெளியே சென்ற நிலையில் கடந்த, 23ல் கொடுமுடி அருகே எல்லையூர் காவிரி ஆற்றோரம் மர்ம

மான முறையில் இறந்து கிடந்தார். அவரது அண்ணன் மகன் ரமேஷ் புகாரின்படி, கொடுமுடி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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