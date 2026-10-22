பாண்டியாறு-மாயாறு நதிகள் இணைப்பு தமிழக அரசுக்கு விவசாயிகள் கோரிக்கை
பாண்டியாறு-மாயாறு நதிகள் இணைப்பு தமிழக அரசுக்கு விவசாயிகள் கோரிக்கை
ADDED : அக் 12, 2026 05:34 AM
ஈரோடு: பாண்டியாறு-மாயாறு
இணைப்பு திட்டத்தை செயல்படுத்த, தமிழக அரசு ஏற்கனவே கடந்த
காலங்களில், கேரள அரசுடன் நடந்த பேச்சுவார்த்தையை தொடர்ந்து
முன்னெடுக்க, பாண்டியாறு- மாயாறு இணைப்பு மக்களின் விழிப்புணர்வு
ஆலோசனை கூட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது.
பாண்டியாறு-மாயாறு
இணைப்பு மக்களின் விழிப்புணர்வு ஆலோசனை கூட்டம் அவல் பூந்துறையில்
நேற்று நடந்தது. விவசாயிகள் சங்க தலைவர் செங்கோட்டையன் தலைமை
வகித்தார். பாண்டியாறு-மாயாறு ஒருங்கிணைப்பு இயக்க அமைப்பாளர்
கார்த்திகேயன் முன்னிலை வகித்தார். சிறப்பு அழைப்பாளராக ஓய்வு பெற்ற
உளவுத்துறை தலைவர் சத்திய மூர்த்தி பங்கேற்றார். கள் இயக்க
ஒருங்கிணைப்பாளர் நல்லசாமி, பாண்டியாறு-மாயாறு ஒருங்கிணைப்பு
இயக்க பொருளாளர் பெருமாள்சாமி உள்ளிட்ட நுாற்றுக்கும் மேற்பட்டோர்
பங்கேற்றனர்.
கொங்கு மண்டல பாசன பகுதியான கீழ்பவானி,
கொடிவேரி, காலிங்கராயன் பாசனம் மற்றும் ஈரோடு,கோவை, திருப்பூர்,
கரூர் மாவட்டத்தில் ஒரு கோடி மக்களின் குடிநீர் தேவை நாளுக்கு நாள்
அதிகரித்து வருகிறது. வறட்சி தாக்கத்தை போக்க, எதிர்கால
சந்ததியினருக்கு நீராதாரத்தை உறுதி செய்ய கீழ்பவானி, கொடிவேரி,
காலிங்கராயன் பாசனத்தின் பாசன தேவையை பாதுகாக்கவும், 60 ஆண்டாக
பேசப்பட்டு வரும் பாண்டியாறு மாயாறு இணைப்பு திட்டத்தை செயல்படுத்த,
கேரள அரசுடன் நடந்த பேச்சுவார்த்தையை தொடர்ந்து முன்னெடுத்து,
திட்டத்தை விரைந்து நிறைவேற்ற வேண்டும் என வலியுறுத்தினர்.