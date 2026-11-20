கீழ்பவானியில் தண்ணீர் திறக்கக்கோரி விவசாயிகள் காத்திருப்பு போராட்டம்
கீழ்பவானியில் தண்ணீர் திறக்கக்கோரி விவசாயிகள் காத்திருப்பு போராட்டம்
ADDED : நவ 20, 2026 03:46 AM
ஈரோடு:காவிரி
இறுதி தீர்ப்பின்படி கீழ்பவானி பாசனத்துக்கு தண்ணீர் திறக்கக்கோரி,
ஈரோடு, கோணவாய்க்காலில் உள்ள நீர் வளத்துறை செயற்பொறியாளர்
அலுவலகம் முன், கீழ்பவானி பாசன விவசாயிகள் காத்திருப்பு
போராட்டத்தை துவங்கினர்.
கீழ்பவானி பாசன விவசாயிகள் நலச்சங்க
செயலர் நல்லசாமி தலைமை வகித்தார். தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்க மாநில
துணை தலைவர் துளசிமணி முன்னிலை வகித்து பேசியதாவது: பவானிசாகர்
அணையில் இருந்து பாசனத்துக்கு நீர் திறப்பை, காவிரி இறுதி
தீர்ப்பின்படி உறுதி செய்ய வேண்டும். கடந்த, 2018ல் காவிரி இறுதி
தீர்ப்பு வந்து அமலானதும், அதற்கு முந்தைய 1952ல் பிறப்பித்து
செயல்பாட்டில் இருந்த பிற நீர் திறப்புக்கான உத்தரவுகள் தானாக
காலாவதியாகிவிடும்.
ஆனால், காவிரி தீர்ப்பை அமல்படுத்தாமல்,
விருப்பு, வெறுப்பு, ஆதாய அடிப்படையில் நீர் வளத்துறை நீர் திறப்பை
மேற்கொள்கிறது. இதை உடன் மாற்றி கொண்டு, கீழ்பவானி, காளிங்கராயன்,
தடப்பள்ளி - அரக்கன்கோட்டைக்கு காவிரி இறுதி தீர்ப்பின்படியே
தண்ணீர் திறக்க வேண்டும். கீழ்பவானி புஞ்சை பாசனத்துக்கு டிச.,ல்
துவங்கி, 4 மாத காலத்துக்கு தண்ணீர் திறப்பு தேதியை அறிவிக்க வேண்டும்.
உரிய விதிகளை கடைபிடித்து கீழ்பவானியில் தண்ணீர் திறக்க
வலியுறுத்தி காத்திருப்பு போராட்டத்தை தொடர்கிறோம். இவ்வாறு
பேசினார்.
இந்நிலையில் நேற்று இரவு, 7:00 மணிக்கு கலெக்டர்
அலுவலகத்தில் டி.ஆர்.ஓ., ஜெயராமன் தலைமையில், கீழ் பவானி பாசன
விவசாயிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடந்தது.
அதில், இன்று (20) முதல்
கீழ்பவானி முதல் போக பாசனப்பகுதிக்கு, 20 நாட்கள் உயிர் நீர்
திறப்பது. டிச., 15 முதல் கீழ்பவானி இரண்டாம் போக பாசனத்துக்கு
அரசாணை பெற்று தண்ணீர் திறந்து, ஏப்., 15 வரை ஆறு சுற்றுக்களாக முறை
வைத்து திறப்பது. இதை உடனடியாக அரசிடம் பேசி நடவடிக்கை எடுத்து
தருவதாக, டி.ஆர்.ஓ., உறுதியளித்தார். இதை தொடர்ந்து காத்திருப்பு
போராட்டத்தை விலக்கி கொண்டனர்.