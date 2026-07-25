/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ பயிர்க்கடன் ரத்து கோரி விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 25, 2026 06:00 AM
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புன்செய்புளியம்பட்டி:த.வெ.க.,
அரசு தேர்தல் பிரசாரத்தில் அளித்த வாக்குறுதிப்படி, பயிர்க்கடனை
முழுவதும் தள்ளுபடி செய்ய வலியுறுத்தி, புன்செய் புளியம்பட்டி
நொச்சிக்குட்டை தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் முன், தமிழக
விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கம் சார்பில் நேற்று ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
மாவட்ட செயலாளர் நடராஜன் தலைமை வகித்தார். அமைப்பு செயலாளர் ஜோதி அருணாசலம் முன்னிலை வகித்தார்.
தேர்தல்
அறிக்கையில் அளித்த வாக்குறுதிப்படி கூட்டுறவு கடன் தள்ளுபடி
செய்து, வாக்குறுதியை முதல்வர் விஜய் காப்பாற்ற வேண்டும் என்று,
ஆர்ப்பாட்டத்தில்
விவசாயிகள் கோஷமிட்டனர்.