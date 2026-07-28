/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ விவசாயிகளுக்கு இன்று அடையாள எண் பதிவு
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:39 AM
அ நிறம் | அளவு
காங்கேயம்; காங்கேயம் வட்டார வேளாண் விரிவாக்க மையத்தில், விவசாய அடையாள எண் பதிவு எண் முகாம் இன்று நடக்கிறது.
இதுவரை தங்கள் நிலங்களுக்கு விவசாய அடையாள எண் பதிவு செய்யாதவர்கள், ஏற்கனவே பதிவு செய்யும்போது ஒரு கிராமத்தில் உள்ள ஒரு நிலம் மட்டும் பதிவு செய்து மற்ற கிராமத்தில் உள்ள நிலங்களை விடுபட்ட விவசாயிகள், இந்த முகாமில் கலந்து கொண்டு பதிவு செய்து கொள்ளலாம். ஆதார் அட்டை நகல், நில ஆவணம், சிட்டா, ஆதார் எண்-ணுடன் இணைத்த மொபைல்போனுடன் செல்ல வேண்டும். முகாம் காலை, 10:00 மணிக்கு தொடங்குகிறது.