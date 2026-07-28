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கடைமடை வரை நீர் திறக்க விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்

கடைமடை வரை நீர் திறக்க விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்

ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:38 AM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:38 AM

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தாராபுரம்; அமராவதியில் நீர் திறந்துள்ள நிலையில், பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகளிடம் பேசிய விவசாயிகள், கடைமடை வரை நீர் திறக்க வலி-யுறுத்தினர்.

தாராபுரம் பழைய வாய்க்கால் பாசன விவசா-யிகள், பாசனத்திற்கு நீர் திறக்க கோரி, கடந்த வாரம் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இந்நி-லையில் இரு தினங்களுக்கு முன், அமராவதி அணையில் இருந்து நீர் திறக்கப்பட்டது. இதை தொடர்ந்து தாராபுரம் பொதுப்பணித்துறை செயற்-பொறியாளர் அலுவலகத்தில், பாசன விவசா-யிகள் மற்றும் கரூர் விவசாயிகளிடம், பொதுப்-பணித் துறை அதிகாரிகள் நேற்று பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். அப்போது கரூர் பகுதி விவசாயிகள், முதலில் கடைமடை வரை அமராவதி நீர் வரும் வரை நீர் திறப்பு இருக்க வேண்டும். குடிநீருக்கு தண்ணீர் விட்ட பின், மற்ற பயன்பாட்டுக்கு தரலாம் என்றனர். ஆர்.டி.ஓ., முன்னிலையில் நாளை (இன்று) பேச்சுவார்த்தை நடத்த ஏற்பாடு செய்வதாக, அதிகாரிகள் கூறியதை ஏற்று விவசா-யிகள் கலைந்து சென்றனர்.குடிநீருக்கு தட்டுப்பாடு

கடந்த, 10 நாட்களாக, தென்தாரை உள்பட தாரா-புரம் நகரின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கும், குடிநீர் வினியோகம் இல்லை. இதனால் மக்கள், இருசக்-கர வாகனங்களில் குடிதண்ணீருக்காக அலையும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் தாராபுரம் அமராவதி ஆற்றுக்கு அணையில் இருந்து திறக்-கப்பட்ட நீர் நேற்று வந்தது. இதனால் குடிநீர் வினியோகம் உடனடியாக நடக்கும் என்ற நம்-பிக்கை, நகரவாசிகளிடையே ஏற்பட்டுள்ளது.

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