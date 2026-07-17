/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ பெண் கணக்காளர் துாக்கில் தற்கொலை
ADDED : ஜூலை 17, 2026 06:22 AM
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வெள்ளகோவில்':வெள்ளகோவில் சேரன்நகரை சேர்ந்த தனபாக்கியம் மகள் சுதா, 34; ஒரு நுால் மில்லில் கணக்காளராக வேலை பார்த்தார்.
திருணம்
செய்ய குடும்பத்தினர் வரன் பார்த்து வந்தனர். இதற்காக
குடும்பத்தினர் அனைவரும் சேலத்துக்கு நேற்று சென்று விட்டனர்.
இந்நிலையில் காலை, 10:00 மணியளவில் வீடு பூட்டாமல் திறந்து கிடந்தது.
அக்கம்பக்கத்தினர் சென்று பார்த்தபோது, சுதா வீட்டு
மின்விசிறியில் துப்பட்டாவால் துாக்கிட்ட நிலையில் சடலமாக தொங்கி
கொண்டிருந்தார். இதுகுறித்து அவரது குடும்பத்தினருக்கும்,
போலீசாருக்கும் தகவல் தெரிவித்தனர். போலீசார் உடலை மீட்டு காங்கயம்
அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அவரது சாவுக்கான காரணம்
குறித்து, வெள்ளகோவில் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர்.