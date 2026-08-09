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கரும்புகளை பாதுகாக்க சந்தன மரம் அடையாளம் தெரியாததால் அபராதம்

கரும்புகளை பாதுகாக்க சந்தன மரம் அடையாளம் தெரியாததால் அபராதம்

ADDED : ஆக 09, 2026 05:06 AM

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ADDED : ஆக 09, 2026 05:06 AM

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அந்தியூர்:அந்தியூர் அருகேயுள்ள புதுக்காடு பகுதியில் மஹாராஷ்டிரா மாநிலத்தை சேர்ந்த, 20க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் கரும்பு வெட்டும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். டிராக்டரில் ஏற்றி ஆப்பக்கூடல் தனியார் ஆலைக்கு கொண்டு செல்கின்றனர்.

நேற்று வழக்கம்போல் கரும்புகளை ஏற்றிக்கொண்டு, கரும்பு சரியாமல் இருக்க, டிராக்டரின் இருபக்கமும் குச்சிகளை கட்டி ஏற்றிக்கொண்டு வந்தனர். இந்திராநகர் அருகே வந்தபோது அவ்வழியாக ரோந்தில் ஈடுபட்டிருந்த வனத்துறை பறக்கும்படையினர், டிராக்டரை நிறுத்தி சோதனையிட்டனர். டிராக்டரில் கரும்புக்கு பாதுகாப்பாக கட்டியிருந்தது சந்தன மரம் என்பதை தெரிந்து அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.

அவர்களின் தகவலின்படி அந்தியூர் பாரஸ்டர் பாரதி மற்றும் வனத்துறையினர் வந்தனர். விசாரணைக்கு பிறகு டிராக்டரை பறிமுதல் செய்தனர். விசாரணையில் கரும்பு தோட்டம் பகுதியில் வனத்தில் வளர்ந்திருந்த சந்தன மரங்களை, அடையாளம் தெரியாமல் வெட்டி பாதுகாப்புக்கு வைத்து கொண்டு சென்றது தெரிந்தது. டிராக்டர் ஓட்டி வந்த மஹாராஷ்டிரா மாநிலத்தை சேர்ந் சுதில் உமாஜ் ரத்தோட்டுக்கு, 2,000 ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.

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