/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/விரலி மஞ்சள் குவிண்டால் 23,799 ரூபாய்க்கு ஏலம்
ADDED : அக் 23, 2026 06:45 AM
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ஈரோடு:ஈரோடு
மாவட்டத்தில் கடந்த அக்., 15 ல் ஒரு குவிண்டால் விரலி மஞ்சள், 15,000 -
17,000க்குள் விற்பனையானது. அக்., 9 ல் 19,851 ரூபாய், கடந்த, 13 ல்,
22,989 ரூபாய்க்கும் விலை போனது. ஆயுத பூஜை விடுமுறைக்கு பின் வரத்து
அதிகரித்தும் விலை உயர்ந்து வருகிறது.
நேற்று நான்கு ஏல மையங்களிலும்
விலை அதிகரித்த போதிலும், கோபி சொசைட்டியில் குவிண்டால், விரலி -
23,607 - 23,799 ரூபாய், கிழங்கு, 21,708 ரூபாய்க்கும் விலை போனது. மஞ்சள்
ஏல விற்பனையில், 23,799 ரூபாய்க்கு இதுவரை விலை போனதில்லை என
வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர்.