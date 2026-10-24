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விரலி மஞ்சள் குவிண்டால் 23,799 ரூபாய்க்கு ஏலம்

விரலி மஞ்சள் குவிண்டால் 23,799 ரூபாய்க்கு ஏலம்

ADDED : அக் 23, 2026 06:45 AM

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ADDED : அக் 23, 2026 06:45 AM

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ஈரோடு:ஈரோடு மாவட்டத்தில் கடந்த அக்., 15 ல் ஒரு குவிண்டால் விரலி மஞ்சள், 15,000 - 17,000க்குள் விற்பனையானது. அக்., 9 ல் 19,851 ரூபாய், கடந்த, 13 ல், 22,989 ரூபாய்க்கும் விலை போனது. ஆயுத பூஜை விடுமுறைக்கு பின் வரத்து அதிகரித்தும் விலை உயர்ந்து வருகிறது.

நேற்று நான்கு ஏல மையங்களிலும் விலை அதிகரித்த போதிலும், கோபி சொசைட்டியில் குவிண்டால், விரலி - 23,607 - 23,799 ரூபாய், கிழங்கு, 21,708 ரூபாய்க்கும் விலை போனது. மஞ்சள் ஏல விற்பனையில், 23,799 ரூபாய்க்கு இதுவரை விலை போனதில்லை என வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர்.

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