/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/வைக்கோல் போரில் தீ விபத்து
ADDED : நவ 21, 2026 04:26 AM
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சென்னிமலை:சென்னிமலை
அருகே, தோப்புக்காடு வாய்க்கால் பாலம் பகுதியில் வசிப்பவர் மணி, 57.
இவர் லாரியில், தண்ணீர் வினியோகம் செய்யும் தொழில் செய்கிறார்.
மணிக்கு
சொந்தமான நிலத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த வைக்கோல் போரில், நேற்று
மதியம் திடீரென தீப்பிடித்து எரிந்தது. 50 அடி நீளமும், 12 அடி
அகலமும் கொண்ட பிரமாண்ட வைக்கோல் போரில் தீ மளமளவென பரவியதால், அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இது
குறித்து சென்னிமலை தீயணைப்பு நிலையத்திற்கு தகவல் தரப்பட்டது.
உடனடியாக வீரர்கள் சென்று, தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.
இருந்தாலும்
தீ விபத்தில், வைக்கோல் போர் எரிந்து சேதமடைந்தது. தீ மற்ற பகுதியில்
பரவாமல் தீயணைப்பு வீரர்கள் தடுத்தனர். தீ விபத்துக்கான காரணம்
தெரியவில்லை.