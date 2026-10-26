மழையால் பவானி ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு கொடிவேரியில் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தடை
மழையால் பவானி ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு கொடிவேரியில் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தடை
ADDED : அக் 25, 2026 07:08 AM
கோபி:பவானி ஆற்றில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கால், கோபி அருகே கொடிவேரி தடுப்பணையில் சுற்றுலா பயணிகள் செல்ல நேற்று தடை விதிக்கப்பட்டது.
ஈரோடு மாவட்டம், பவானிசாகர் அணையில் இருந்து திறக்கப்படும் தண்ணீர், கோபி அருகே கொடிவேரி தடுப்பணை வழியாக, பவானி ஆற்றில் அருவியாக கொட்டுகிறது. இதனால் குளிக்கும் வசதி எளிது என்பதால், அங்கு தினமும் ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் அருவியில் குளிக்க வருவர். நேற்று முன்தினம் இரவு, 8:00 மணிக்கு வினாடிக்கு, 151 கன அடி தண்ணீர், பவானி ஆற்றில் அருவியாக கொட்டியது.
இந்நிலையில் விடிய விடிய அப்பகுதியில், 11.20 மி.மீ., மழை பெய்தது. தவிர உக்கரம், அரசூர் உள்ளிட்ட பகுதியில் பெய்த மழையால், அதன் மழைநீர் பவானி ஆறு வழியாக, கொடிவேரி தடுப்பணையை அடைந்தது. இதனால் தடுப்பணை வழியாக நேற்று காலை, 7:00 மணிக்கு வினாடிக்கு, 219 கன அடி, 9:00 மணிக்கு, 654 கன அடி, 10:00 மணிக்கு, 1,210 கன அடியாக அதிகரித்தது. மழையால் பவானி ஆற்றில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கால், சுற்றுலா பயணிகள் கொடிவேரி தடுப்பணையில் குளிக்கவும், பரிசல் பயணம் செல்லவும், நீர்வள
ஆதாரத்துறையினர் நேற்று தடை விதித்தனர்.