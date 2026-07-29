/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ உணவு பாதுகாப்பு துறை -8 கடைகளுக்கு நோட்டீஸ்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:29 AM
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காங்கேயம்; திருப்பூர் மாவட்ட உணவு பாதுகாப்பு துறை அலு-வலர் குழு, காங்கேயத்தில் நேற்று, திருப்பூர் ரோடு, கரூர் ரோடு பகுதியில் உள்ள உணவ-கங்கள், பேக்கரிகள், டீக்கடைகள் மற்றும் துரித உணவகம் என, 32 கடைகளில் சோதனை மேற்-கொண்டனர்.
இதில் காலாவதி மற்றும் கெட்டுப்போன உணவுப் பொருட்கள், 9.5 கிலோ, 3.5 கிலோ செயற்கை வண்ணம் சேர்க்கப்பட்ட உணவுப்பொருட்களை பறிமுதல் செய்து அழித்தனர். இது தொடர்பாக எட்டு கடைகளுக்கு நோட்டீஸ் வழங்கினர். ஐந்து கடைகளுக்கு தலா, 5,000 ரூபாய் அபராதம் விதித்-தனர்.