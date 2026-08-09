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கோவில் மலைப்பாதை பயன்பாடு வனத்துறை 20 கட்டுப்பாடு விதிப்பு

கோவில் மலைப்பாதை பயன்பாடு வனத்துறை 20 கட்டுப்பாடு விதிப்பு

ADDED : ஆக 09, 2026 05:08 AM

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ADDED : ஆக 09, 2026 05:08 AM

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சென்னிமலை:சென்னிமலையில் மலை மீது அமைந்துள்ள சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில், சென்னிமலை வனத்துறைக்கு சொந்தமான வனப்பகுதியில் அமைந்துள்ளது. இந்நிலையில் கோவிலுக்கு செல்லும் மலைப்பாதையை பயன்படுத்த, 20 கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது.

இதுகுறித்து வனத்துறை அனுப்பியுள்ள நோட்டீசில் கூறியிருப்பதாவது: தமிழ்நாடு வனச்சட்டம், வன உயிரினங்கள் (பாதுகாப்பு) சட்டம் மற்றும் வன பாதுகாப்பு சட்டம் உள்ளிட்ட அனைத்து சட்ட விதிமுறைகளையும் கண்டிப்பாக பின்பற்ற வேண்டும். சாலையோரம் மற்றும் வனப்பகுதிகளில் எந்தவித கூடாரங்களை அமைக்கவும், கழிவு பொருட்களை கொட்டவும் கூடாது. வனம், வன உயிரினங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில், மக்கள் தார்ச்சாலையை பயன்படுத்த உரிய அறிவுறுத்தல் வழங்க வேண்டும். காப்புக் காடுகளில் கனிம வளங்களை அகற்றவோ அல்லது எடுக்கவோ கூடாது.

காப்புக்காடு பகுதிகளில் வன உயிரினங்களை கேமரா அல்லது செல்போனில் புகைப்படம் அல்லது வீடியோ எடுத்து சமூக ஊடகங்கள், இணையதளங்களில் வெளியிடும் செயல்களில் ஈடுபடக்கூடாது. மலைப்பாதையில் வணிக நோக்கில் சுங்கச்சாவடி அமைத்து கட்டணம் வசூலித்தல், கடைகள் அல்லது பிற வணிக கட்டமைப்புகளில் ஈடுபடக்கூடாது என்பது உள்ளிட்ட, 20 கட்டுப்பாடுகளை வனத்துறை விதித்துள்ளனர்.

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