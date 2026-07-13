24 ஆயிரம் மரக்கன்று நட வனத்துறை தீவிரம்

ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:51 AM
ஈரோடு:ஈரோடு மாவட்டத்தில் பிற துறைகளுடன் ஒன்றிணைந்து வனத்துறையினர், 24 ஆயிரம் மரக்கன்றுகளை விரைவில் நடவு செய்ய ஆய்வு முடித்து தயாராகி உள்ளனர்.
இதுகுறித்து வனத்துறையினர் கூறியதாவது:ஈரோடு மாநகராட்சியில் நான்கு மண்டலங்கள் உள்ளன. இவற்றில் பூங்காவிற்காக 4 அல்லது 5 சென்ட் நிலம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த நிலத்தில் மரக்கன்றுகளை நடவு செய்ய திட்டமிட்டு உள்ளோம். இதற்காக முதற்கட்டமாக ஏற்கனவே வனத்துறை உயர் அதிகாரி கள் ஆய்வு செய்துள்ளனர். மரக்கன்றுகள் பராமரிப்பு மாநகராட்சி நிர்வாகத்திடம் ஒப்படைக்கப்படும். இதேபோல் ஈரோடு-கோபி, ஈரோடு-கொடுமுடி வழித்தடத்தில் சாலையோரங்களில், சாலைகளுக்கு எதிர்காலத்தில் பாதிப்பு ஏற்படாத பகுதியில், 22 ஆயிரம் மரக்கன்றுகள் நடவு செய்யப்படும். மாநில நெடுஞ்சாலை துறையினர் மரக்கன்றுகளை பராமரிப்பர். ஆக., முதல் வாரத்தில் மரக்கன்று நடவு செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு கூறினர்.