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பெருந்துறை முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.,வை அரவணைத்து சென்ற முதல்வர் விஜய்
பெருந்துறை முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.,வை அரவணைத்து சென்ற முதல்வர் விஜய்
ADDED : நவ 04, 2026 07:43 AM
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பெருந்துறை:பெருந்துறையில்
நேற்று நடந்த விழாவில், தமிழக முதல்வர் விஜய், 26,000 மகளிர் சுய உதவி
குழுக்களுக்கு தொழில் முனைவோருக்கான, 3,000 கோடி ரூபாய் வங்கி நிதி
இணைப்பு வழங்கினார். விழாவை தொடர்ந்து பெருந்துறை சுற்றுலா மாளிகையில்,
முதல்வர் மதிய உணவு அருந்தினார்.
அங்கிருந்து சிறிது துாரம் நடந்து
சென்றவர், சாலையின் இருபுறமும் நின்றிருந்த மக்களை சந்தித்தார்.
அப்போது அமைச்சர்களுடன் பெருந்துறை முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.வும், த.வெ.க.,
ஈரோடு புறநகர் மேற்கு மாவட்ட செயலாளருமான ஜெயக்குமார் நடந்து
வந்தார். அவரை தனது அருகில் அழைத்த முதல்வர் விஜய், அவரின் தோள் மீது
கைபோட்டபடி நடந்து சென்றார்.