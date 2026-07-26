தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு இலவச சேர்க்கை ஆணை

அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு இலவச சேர்க்கை ஆணை

அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு இலவச சேர்க்கை ஆணை

ADDED : ஜூலை 26, 2026 05:52 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 26, 2026 05:52 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

ஈரோடு;அரசுப் பள்ளிகளில் பயின்று அதிக மதிப்பெண் பெற்று பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய மாணவர்களின் உயர்கல்வி கனவை நனவாக்கும் நோக்கில், சென்னை சவீதா பல்கலைக்கழகம், 2018 முதல் இலவச கல்வி, தங்குமிடம் மற்றும் உணவு வசதியை 'மரு.ந.மா.வீரையன் உயர்கல்வி உதவித்தொகை' திட்டத்தில் வழங்கி வருகிறது.

2026-ம் ஆண்டிற்கான இலவச உயர்கல்வி சேர்க்கை ஆணை வழங்கும் விழா, கவுந்தப்பாடி அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் நடந்தது.ஈரோடு கலெக்டர் கந்தசாமி தலைமை வகித்தார். சவீதா பல்கலை வேந்தர் மா.வீரையன் முன்னிலையில், வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன், கவுந்தப்பாடி அரசு ஆண்கள் மற்றும் அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவர்களுக்கு, பொறியியல், செவிலியர் மற்றும் துணை மருத்துவ துறைகளில் இலவச உயர்கல்வி சேர்க்கை ஆணை வழங்கினார்.

மேலும், 80 லட்சம் மதிப்பிலான கல்வி உதவித்தொகையும் வழங்கப்பட்டது. நிகழ்வில் பவானி எம்.எல்.ஏ., கருப்பணன், ஆர்.டி.ஓ., சிந்துஜா உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us