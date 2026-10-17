இலவச வேட்டி, சேலை கூலி உயர்வு அறிவிப்பு; நெசவாளர்கள் வரவேற்பு
இலவச வேட்டி, சேலை கூலி உயர்வு அறிவிப்பு; நெசவாளர்கள் வரவேற்பு
ADDED : அக் 17, 2026 07:07 AM
ஈரோடு:தமிழக
அரசு சார்பில் பொங்கல் பண்டிகைக்கு ரேஷன் கடைகளில் மக்களுக்கு, இலவச
வேட்டி-சேலை வழங்கப்படுகிறது.
நடப்பாண்டு வழக்கத்தை விட வேட்டி
மற்றும் சேலைக்கான நீள, அகலம் மாற்றப்பட்டு, பார்டர், நிறம் கூடுதலாக
சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் கூலியை உயர்த்தி வழங்க
விசைத்தறியாளர்கள் தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர்.
இந்நிலையில் வேட்டிக்கு, 19.04 ரூபாய், சேலைக்கு, 45.76 ரூபாயுமாக
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.இதுபற்றி ஈரோடு மாவட்ட தொடக்க கைத்தறி
மற்றும் விசைத்தறி நெசவாளர் ஒருங்கிணைந்த சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு
தலைவர் சாமிவேல் கூறியதாவது:
விசைத்தறி நெசவாளர்கள் கோரிக்கையை
ஏற்று, நடப்பாண்டுக்கான இலவச வேட்டி ரகத்துக்கு நெசவு கூலி 'பிக்'
ஒன்றுக்கு, 14 காசுகளும், சேலை ரகத்துக்கு நெசவு கூலி 'பிக்'
ஒன்றுக்கு, 13 காசுகள், சைசிங், பாபின் ஆகிய இனங்களுக்கு கூலியை
உயர்த்தி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதை வரவேற்கிறோம். இவ்வாறு கூறினார்.