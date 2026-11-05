இலவச வேட்டி, சேலை தயாரிப்பு டிச.,15க்குள் முடியும்; அமைச்சர்
இலவச வேட்டி, சேலை தயாரிப்பு டிச.,15க்குள் முடியும்; அமைச்சர்
ADDED : நவ 04, 2026 07:45 AM
ஈரோடு:ஈரோட்டில்
தமிழ்நாடு கூட்டுறவு துணி நுால் பதனிடும் ஆலை உள்ளது. இங்கு அரசு
சார்ந்த துறைகளுக்கான யூனிபார்ம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. இங்கு
பணி செய்வோருக்கு மிகை ஊதியம், கருணை தொகை வழங்கும் நிகழ்ச்சி நேற்று
நடந்தது.
கைத்தறி, துணி நுால் மற்றும் கதர் துறை அமைச்சர்
விஜய்பாலாஜி, அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் மிகை ஊதியம், 12 சதவீதம்,
கருணை தொகை, 8 சதவீதம் என, 20 சதவீதத்துக்கான தொகையாக, 16,800
ரூபாய் வீதம் வழங்கினார்.
பின் நிருபர்களிடம் அமைச்சர் கூறியதாவது:
இலவச
வேட்டி, சேலை உற்பத்தி பணியை டிச.,15க்குள் முடிக்க இலக்கு நிர்ணயித்து
பணி நடந்து வருகிறது. அப்போதுதான் பொங்கலுக்கு முன் அந்தந்த
ஊர்களுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு பயனாளிகளுக்கு வழங்க இயலும்.
ஓ.ஏ.பி.,
வாங்கும் முதியவர்களுக்கு தீபாவளியின்போது இலவச வேட்டி, சேலை
வழங்க அரசாணை வெளியிடப்பட்டு, தீபாவளிக்கு முன் வழங்கப்படும்.
இவ்வாறு கூறினார்.