/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/மொபட்டில் கஞ்சா கடத்தியவருக்கு சிறை
ADDED : நவ 18, 2026 06:54 AM
அ நிறம் | அளவு
அந்தியூர்:அத்தாணி
அருகேயுள்ள மேவாணியை சேர்ந்தவர் மகன் நவீன்குமார், 27; கர்நாடக
மாநிலத்திலிருந்து ஹீரோ பிளசர் மொபட்டில் நேற்று வந்தார். பர்கூர்
போலீஸ் ஸ்டேஷன் செக்போஸ்ட்டில் போலீசார் சோதனையிட்டனர்.
மொபட்டில்,
90 கிராம் கஞ்சா இருந்தது. மொபட்டுடன் கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்து, அவரை
கைது செய்தனர். பவானி ஜே.எம்., கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்தி கிளை சிறையில்
அடைத்தனர்.* அந்தியூர் அருகே பெரியஏரிக்கரை பகுதியில்,
அந்தியூர் போலீசார் ரோந்து சென்றனர். குந்துபாயூரை சேர்ந்த ஷேக்
பாசித், 19, என்பவரிடம், போதைக்காக பயன்படுத்தப்படும், 10
மாத்திரை, சிரிஞ்சுகளை பறிமுதல் செய்து கைது செய்தனர்.