கனி மார்க்கெட் ஜவுளி வியாபாரிகள் சாலை மறியல் தீர்வு காணாத மாநகராட்சியால் தொடரும் அவலம்
கனி மார்க்கெட் ஜவுளி வியாபாரிகள் சாலை மறியல் தீர்வு காணாத மாநகராட்சியால் தொடரும் அவலம்
ADDED : நவ 08, 2026 06:05 AM
ஈரோடு,:ஈரோடு ப.செ.பார்க் பகுதியில் உள்ள மாநகராட்சி கனி மார்க்கெட் வணிக வளாகத்தில், 240 கடைகள் உள்ளன. நேற்று தீபாவளி இறுதிக்கட்ட வியாபாரத்தை எதிர்பார்த்து, கனி மார்க்கெட் முன்புறம், சாலையோரம் சிறு வியாபாரிகள் ஜவுளி கடை அமைத்தனர். கனி மார்க்கெட் வியாபாரிகள் அவர்களை வேறிடங்களில் கடை போடக்கூறினர். அவர்கள் கண்டு கொள்ளவில்லை.
இதனால் தங்கள் வியாபாரம் பாதிக்கப்படுவதாக கனி மார்க்கெட் வியாபாரிகள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். இதனால் ப.செ.பார்க்கில் இருந்து மணிக்கூண்டு செல்லும் சாலையில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. அவ்வழியே வந்த அரசு, தனியார் பஸ்கள் உள்ளிட்ட வாகனங்களை சிறைபிடித்தனர். ஈரோடு டவுன் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் இளங்கோ தலைமையிலான போலீசார் சென்று பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். இருதரப்பினரும் கடும்
வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.
கனி மார்க்கெட் முன்புறம் இருந்த சாலையோர கடைகளை அகற்றுமாறு போலீசார் கூறினர். அப்போது கடைகளை அகற்றி கொண்ட சாலையோர வியாபாரிகள் போலீசார் சென்ற சிறிது நேரத்தில் மீண்டும் கடை போட்டு கொண்டனர். சாலை மறியல், 15 நிமிடங்கள் நீடித்தது. கனி மார்க்கெட் வியாபாரிகள் கூறியதாவது: ஒரு வாரத்துக்கு முன்பே தீபாவளி சமயத்தில் கனி மார்க்கெட் முன்புற பகுதி
யில் சாலையோர வியாபாரிகள் ஜவுளி கடை போடுவதால் எங்கள் வியாபாரம் பாதிக்கப்படுவதாக மாநகராட்சி கமிஷனரிடம் மனு கொடுத்தோம். ஆனால் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. இதனால் கடைக்கு வாடகை செலுத்தி வரும் எங்கள் வியாபாரம் பாதிக்கிறது. இனி நாங்களும் கடைகளை காலி செய்து விட்டு சாலையோரம் கடைகளை அமைத்து கொள்ள முடிவு செய்துள்ளோம். எங்கள் கோரிக்கையை அரசு தரப்பு கேட்காமல் சாலையோர வியாபாரிகளுக்கு சாதகமாகவே உள்ளனர். இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.