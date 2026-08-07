'மீன்பிடி குத்தகையை உள்ளூர் சங்கத்தினருக்கே வழங்குங்கள்'
'மீன்பிடி குத்தகையை உள்ளூர் சங்கத்தினருக்கே வழங்குங்கள்'
ADDED : ஜூலை 24, 2026 05:58 AM
ஈரோடு;மீன் வளத்துறை சார்பில் உள்நாட்டு மீனவர்களுக்கான குறைதீர் நாள் ஈரோட்டில் நடந்தது. உதவி
இயக்குனர் ஜலீல் தலைமை வகித்தார். பல்வேறு மீனவர்கள் சங்க
நிர்வாகிகள், மீனவர்கள் மனுக்கள் வழங்கினர். உள்நாட்டு மீனவர்கள்
கூட்டமைப்பு மாநில துணை தலைவர் பழனிசாமி வழங்கிய மனுவில்
கூறியதாவது:
ஈரோடு மீன் வளத்துறை உதவி இயக்குனர்
கட்டுப்பாட்டில், ஈரோடு மாவட்டத்தில், 27 மீன்பிடி குளங்கள், அணை,
ஏரிகள் உள்ளன. இவற்றில் உள்நாட்டு மீனவர்கள் சங்கங்கள், மீனவர்கள்
கூட்டுறவு சங்கங்களை சேர்ந்தவர்களுக்கே, மீன் பிடி ஏலத்துக்கான
வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும். கெட்டிசமுத்திரம் ஏரி குத்தகை தொகை, 31,000
ரூபாயில் இருந்து, 3.50 லட்சம் ரூபாயாகவும், 62,000 ரூபாய் குத்தகை,
2.50 லட்சம் ரூபாயாகவும் பல மடங்குஉயர்ந்துள்ளது.
உள்நாட்டு
மீனவர்கள் வாழ்வாதாரத்துக்காக இப்பணி செய்கின்றனர். இதை பெரிய
நிறுவனங்களுக்கு வழங்கக்கூடாது. குத்தகை தொகையை குறைக்க வேண்டும்.
கடல்
மீனவர்களுக்கு மீன்பிடி இல்லாத காலங்களில் நிவாரணமாக, 30,000
ரூபாய் வழங்குவது போல, உள்நாட்டு மீனவர்களுக்கும், 20,000 ரூபாய்
நிவாரணமாக வழங்க வேண்டும்.
பவானிசாகர் அணை, சிறுமுகையை நம்பி,
1,200 மீனவர்கள் உள்ளோம். அவர்கள் வாழ்வாதாரம் பெறும் வகையில், அரசு
குறைந்த தொகையில், ஆண்டு முழுவதற்கும் அனுமதி தர வேண்டும். பெரிய அணை
என்ற ரீதியில், தமிழ்நாடு மீன் வளர்ச்சி கழகம், தலையிட்டு ஏலத்தை வேறு
நபர்களுக்கு அனுமதிக்கக்கூடாது.
அந்தியூர், வரட்டுப்பள்ளம்
அணையில் மீன்வளத்துறையிடம் ஏலம் எடுத்தாலும், வனத்துறையிடம் ஏலம்
எடுத்தால்தான் உள்ளே அனுமதிப்போம் என்று வனத்துறை தடுப்பதை மாற்ற
நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு மனுவில் தெரிவித்துள்ளனர்.
இக்கோரிக்கைகள் குறித்து மீன்வளத்துறை மற்றும் அரசுக்கும்
பரிந்துரைப்பதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.