புனரமைத்த குளத்துக்கு மழை நீர் வரத்தால் மகிழ்ச்சி

ADDED : அக் 28, 2026 05:20 AM
புன்செய்புளியம்பட்டி: புன்செய் புளியம்பட்டியை அடுத்த நொச்சிக்குட்டை பஞ்.,கோவில்புதுாரில், 60 ஏக்கர் பரப்பளவில் குளம் உள்ளது. புதர் மண்டியதால் மழைநீர் தேங்காமல் வீணாக பள்ளங்களில் கலந்தது. இதனால் அப்பகுதி நிலத்தடி நீர்மட்டம் சரிந்தது.
குளத்தை துார்வாரி உதவுமாறு அப்பகுதி விவசாயிகள் ரோட்டரி சங்கத்தின் உதவியை நாடினர். இதையடுத்து புளியம்பட்டி ரோட்டரி சங்கம் சார்பில், 39 லட்சம் ரூபாய் செலவில் குளம் தூர்வாரப்பட்டு குளக்கரை பலப்படுத்தப்பட்டது. குளத்தில் நீர் இருப்பு அறிந்து கொள்ளும் வகையில் நீர்மட்ட அளவு குறியீடும் அமைக்கப்பட்டது. உபரிநீர் விவசாய பகுதிக்கும் செல்லும் வகையில் குளத்தில் நீர்வழிப்பாதை அமைக்கப்பட்டது. தற்போது வடகிழக்கு பருவமழை பெய்து வருவதால் குளத்துக்கு நீர் வரத்துவங்கியுள்ளது. இதனால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். துார் வாரப்பட்ட குளத்தை மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு ஒப்படைக்கும் நிகழ்ச்சி குளக்கரை பகுதியில் நேற்று நடந்தது. ரோட்டரி சங்க நிர்வாகிகள், விவசாயிகள் மற்றும் கிராம மக்கள் கலந்துகொண்டனர். குளத்தில் மீண்டும் சாக்கடை கழிவு, குப்பை தேங்காமல் நொச்சிக்குட்டை பஞ்., நிர்வாகம் முறையாக பராமரிக்க வேண்டும் என்பதே மக்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.