டேலண்ட் வித்யாலயா பள்ளி மல்யுத்த போட்டியில் தங்கம்
டேலண்ட் வித்யாலயா பள்ளி மல்யுத்த போட்டியில் தங்கம்
ADDED : நவ 09, 2026 05:58 AM
பவானி:ஈரோடு மாவட்டம் அம்மாபேட்டை டேலண்ட் வித்யாலயா மெட்ரிக் பள்ளி, தேசிய அளவிலான மல்யுத்த போட்டியில் தங்கம் உட்பட ஐந்து பதக்கம் பெற்று சாதனை படைத்தது.
நான்காவது தேசிய பீச் க்ராப்லிங் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி ஹரித்துவாரில் நடந்தது. இதில் இந்திய அளவில், 20க்கும் மேற்பட்ட மாநிலங்களில் இருந்து ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மல்யுத்த வீரர்கள் கலந்து கொண்டனர். தமிழகத்தில் இருந்து இருபதுக்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர்.
இதில் ஈரோட்டை அடுத்த அம்மாபேட்டை டேலண்ட் வித்யாலயா மெட்ரிக் பள்ளி மாணவர்கள், 46 கிலோ எடை பிரிவில், சுகுமாரன் (ஒன்பதாம் வகுப்பு) தங்கம் வென்றார். 42 கிலோ எடை பிரிவில் மாணவர் எல்.ஜோகிந்ரா (எட்டாம் வகுப்பு) வெள்ளி பதக்கம், ஜனகன் (ஒன்பதாம் வகுப்பு), திருக்குமரன் ( எட்டாம் வகுப்பு), இன்பேண்ட் பினு (எட்டாம் வகுப்பு), அகிலன் (எட்டாம் வகுப்பு) ஆகியோர் வெண்கல பதக்கம் பெற்றதாக, பள்ளி நிர்வாகிகள் தெரிவித்தனர்.