/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/பட்டதாரி மூளைச்சாவு உடலுக்கு அரசு மரியாதை
ADDED : நவ 02, 2026 06:17 AM
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பவானி:பவானியை
அடுத்த சின்னபெரிச்சிபாளையம்புதுாரை சேர்ந்தவர்
நிர்மல்குமார், 34; சிவில் இன்ஜினியரிங் பட்டதாரி. தனியார்
கட்டுமான நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்தார். மனைவி, ஒரு மகன், மகள்
உள்ளனர். பவானியில் உள்ள ஜிம்மிக்கு சில நாட்களாக உடற்பயிற்சிக்கு
சென்றார். இரு தினங்களுக்கு முன் பயிற்சியில் மயங்கி விழுந்தார்.
கோவை
தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்ட நிலையில் மூளைச்சாவு
அடைந்தார். உடலுறுப்புகளை தானம் செய்ய உறவினர்கள் சம்மதித்தனர்.
இதை தொடர்ந்து அவரது உடலுக்கு அரசு தரப்பில், பவானி தாசில்தார் கஸ்துாரி
தலைமையிலான வருவாய் துறையினர் நேற்று அஞ்சலி செலுத்தினர்.