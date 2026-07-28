பஸ் வசதியின்றி அரசு விடுதி மாணவியர் தவிப்பு

ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:31 AM
ஈரோடு; ஈரோடு கலெக்டர் அலுவலகத்தில், இந்திய மாணவர் சங்கத்தை சேர்ந்த மாவட்ட செயலர் நவீன் தலைமையில் வழங்கிய மனுவில் கூறிய-தாவது:
நஞ்சை புளியம்பட்டியில் சமூக நீதி கல்லுாரி மாணவிகள் விடுதி செயல்படுகிறது. அங்கு, 54 பேர் தங்கி உயர் கல்வி படிக்கின்றனர். விடுதி உள்ள பகுதியில் இருந்து பஸ் வசதி மிக குறைவு, இவர்களில், 46 பேர் கோபி கலை அறிவியல் கல்-லுாரியில் படிக்கின்றனர். கல்லுாரிக்கும், விடு-திக்கும், 6 கி.மீ., துாரம் உள்ளது. தினமும் கல்லுாரி செல்ல குறிப்பிட்ட பஸ்களையே நம்பி உள்ளனர். அந்த பஸ்கள் இவ்விடுதி பஸ் நிறுத்தத்தில் நிற்-காமல் சென்றவிடும். இதுபற்றி போக்குவரத்து அதிகாரிகளிடம் முறையிடும் நடவடிக்கை இல்லை. இதுபற்றி ஆய்வு செய்து, காலை, 8:00 மணிக்கு சிறப்பு பஸ் இயக்கவும், பிற பஸ்கள் இங்கு நின்று செல்லவும் நடவடிக்கை வேண்டும். இவ்வாறு மனுவில் தெரிவித்துள்லார்.