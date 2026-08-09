கொங்கு கலை கல்லுாரியில் பட்டமளிப்பு விழா

ADDED : ஆக 09, 2026 05:10 AM
ஈரோடு:ஈரோடு
கொங்கு கலை அறிவியல் கல்லுாரியில், 29வது பட்டமளிப்பு விழா
நடந்தது. சிறப்பு அழைப்பாளராக பாரதியார் பல்கலை பதிவாளர் ராஜவேல்
பங்கேற்றார். இளநிலை மற்றும் முதுநிலை பட்டப்படிப்பில் தர வரிசையில்
சிறப்பிடம் பெற்ற, 77 மாணவ--மாணவியர், பிறர், 1,213 பேர் என, 1,290
மாணவ--மாணவியருக்கு பட்டம் வழங்கி பேசினார்.
நிகழ்ச்சியில்
கொங்கு வேளாளர் தொழில்நுட்ப கல்லுாரி அறக்கட்டளை செயலாளர்
சத்தியமூர்த்தி, துணை தலைவர் இளங்கோ, இணைச்செயலாளர் தங்கவேல்,
கொங்கு கலை அறிவியல் கல்லுாரி தாளாளர் சச்சிதானந்தன், கொங்கு வேளாளர்
தொழில்நுட்பக் கல்லுாரி அறக்கட்டளை பாரம்பரிய பாதுகாவலர்கள் அருண்
கணேஷ், பாலசுப்ரமணியம் மற்றும் செந்தில்குமார், கல்லுாரி முதல்வர்
வாசுதேவன் வாழ்த்தி பேசினர். கல்லுாரி துறை தலைவர்கள்,
பேராசிரியர்கள், விழாவில் கலந்து கொண்டனர்.