மொபட் மீது மோதிய அதிவேக கார் தாத்தா பலி; பள்ளி மாணவி காயம்
மொபட் மீது மோதிய அதிவேக கார் தாத்தா பலி; பள்ளி மாணவி காயம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:24 AM
புன்செய்புளியம்பட்டி; திருப்பூர் மாவட்டம் ஆலத்துார் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் சிவசாமி, 70; ஈரோடு மாவட்டம் புன்-செய்புளியம்பட்டி அவிநாசி சாலையில் செயல்-படும் தனியார் பள்ளியில், இவரது பேத்தி ஏழாம் வகுப்பு படிக்கிறார். பேத்தியை பள்ளியில் விடுவ-தற்காக ஹோண்டா ஆக்டிவா மொபட்டில் நேற்று காலை அழைத்து சென்றார்.
பள்ளி முன் அவிநாசி சாலை பொன்மேடு பகு-தியில், மொபட்டை திருப்பியபோது, எதிர்தி-சையில் திருப்பூர் நோக்கி அதிவேகமாக வந்த கார், மொபட் மீது மோதியது. இதில் துாக்கி வீசப்-பட்ட தாத்தா, பேத்தி காயமடைந்தனர். அப்பகுதி-யினர் மீட்டு சத்தி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். தலையில் பலத்த காயம-டைந்த சிவசாமி செல்லும் வழியிலே உயிரி-ழந்தார். முதலுதவி சிகிச்சைக்கு பின் கோவை தனியார் மருத்துவமனைக்கு, மாணவி அனுப்பி வைக்கப்பட்டார்.காரை ஓட்டி வந்த நல்லுாரை சேர்ந்த கோகுல கிருஷ்ணனிடம், 30, புளியம்பட்டி போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர்.