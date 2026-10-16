/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/வாலிபரிடம் வழிப்பறி 2 இளசுகளுக்கு 'காப்பு'
ADDED : அக் 16, 2026 06:49 AM
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ஈரோடு:ஈரோட்டை சேர்ந்தவர் சிவா, 30; பச்சபாளி ஒயின்ஷாப் அருகே நடந்து சென்றபோது, திடீரென வந்த இருவர், அவரை வழிமறித்து கத்தியை காட்டி பணம் கேட்டு மிரட்டினர்.
தர மறுத்த நிலையில், அவரது மொபலை்போன், 5,200 ரூபாயை பறித்து தப்பினர். அவர் புகாரின்படி வீரப்பன்சத்திரம் போலீசார், இருவரையும் தேடி வந்தனர். பூபதியிடம் வழிப்படி செய்த வீரப்பன்சத்திரம் தெப்பகுளம் வீதி முருகேசன் மகன் பூபதி, 26; ஈரோடு மூலப்பாளையம் விநாயகர் கோவில் வீதி முருகேசன் மகன் பிரபு, 24, ஆகியோரை போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர். இதில் பூபதி மீது போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வழக்கு நிலுவையில் உள்ளதும் தெரிந்தது.