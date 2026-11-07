ரூ.1.78 கோடி மோசடி வழக்கில் குஜராத் நிறுவனம் மீது வழக்கு
ரூ.1.78 கோடி மோசடி வழக்கில் குஜராத் நிறுவனம் மீது வழக்கு
ADDED : நவ 06, 2026 05:23 AM
ஈரோடு:பெருந்துறை தனியார் நிறுவனத்தின் புகார்படி, குஜராத் நிறுவனம் மீது, பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர்.
பெருந்துறை
நல்லாம்பட்டி ஊஞ்சபாளையம் கைவெட்டியூர் பிரிவில் அன்னபூரணி
அம்மன் புட்ஸ் மற்றும் ஷேத்ரா ஆயில் மற்றும் ஸ்பைசஸ் நிறுவனம் உள்ளது.இதன் பொது மேலாளர் பாலகுமார், 42; ஈரோடு எஸ்.பி., கிரண் ஸ்ருதியிடம் அளித்த மனுவில் கூறியிருப்பதாவது:
எங்கள்
நிறுவனத்தின் ஆயில் உற்பத்திக்காக, குஜராத் மாநிலத்தில் உள்ள எவர்
டிரேட் எக்ஸ்போர்ட் நிறுவனத்திடம் இருந்து, 300 டன் எடையுள்ள
நிலக்கடலையை, 3.06 கோடி ரூபாய்க்கு ஆர்டர் செய்யப்பட்டது. இதற்காக
அந்த நிறுவனத்துக்கு, 2.20 கோடி ரூபாய் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.
ஆனால்
அந்த நிறுவனத்தில் இருந்து, 42.55 லட்சம் ரூபாய்க்கு மட்டுமே பொருள்
வந்தது. மற்ற பொருட்களை கேட்டு தொடர்பு கொண்டபோது நிறுவனத்தின்
உரிமையாளர் நிலேஷ் வஜஷிபாய் கனரா அழைப்பை ஏற்கவில்லை. எங்களுக்கு தர
வேண்டிய, 1.78 கோடி ரூபாயை மீட்டு தரவேண்டும்.
இவ்வாறு புகாரில் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த
புகார் ஈரோடு மாவட்ட குற்றப்பிரிவுக்கு மாற்றப்பட்டு, நிலேஷ்
வஜஷிபாய் கனரா மீது, பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசார்
வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.