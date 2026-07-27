/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ 471 கிலோ குட்கா பறிமுதல் குஜராத் வாலிபருக்கு சிறை
ADDED : ஜூலை 27, 2026 05:41 AM
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ஈரோடு:ஈரோடு
முனிசிபல் காலனியில் சத்யா வீதியில் குடோனில், குட்கா பதுக்கி
வைத்திருப்பதாக, வீரப்பன்சத்திரம் போலீசாருக்கு தகவல்
கிடைத்தது.
போலீசார் சோதனையில், குஜராத்தை சேர்ந்த வஹாஜிபாய், 25,
என்பவர், 471 கிலோ குட்கா பொருட்களை பதுக்கி வைத்திருந்ததை
கண்டுபிடித்தனர். இதன் மதிப்பு, 2.45 லட்சம் ரூபாய். அவரை கைது செய்து
நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, கோபியில் உள்ள மாவட்ட சிறையில்
அடைத்தனர்.* அம்மாபேட்டை அருகே சிங்கம்பேட்டையில், சரத்குமார்,
39, மளிகை கடை வைத்துள்ளார். இவர் கடையில் அம்மாபேட்டை போலீசார் சோதனை
நடத்தினர். இதில், 12 பாக்கெட் கூல்-லிப், 55 பாக்கெட் பான்மசாலாவை
பறிமுதல் செய்து, கைது செய்தனர்.