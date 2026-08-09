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குருநாதசுவாமி கோவில் திருவிழா முன்னேற்பாடு, பாதுகாப்பு குறித்து ஆலோசனை

குருநாதசுவாமி கோவில் திருவிழா முன்னேற்பாடு, பாதுகாப்பு குறித்து ஆலோசனை

ADDED : ஆக 09, 2026 05:07 AM

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ADDED : ஆக 09, 2026 05:07 AM

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அந்தியூர்:அந்தியூர் குருநாத சுவாமி கோவில் திருவிழா தொடர்பாக, பாதுகாப்பு மற்றும் முன்னேற்பாடு சம்பந்தமான ஆலோசனை கூட்டம், அந்தியூர் நெடுஞ்சாலைத்துறை பயணியர் மாளிகையில் நடந்தது.

தாசில்தார் சக்திவேல், இன்ஸ்பெக்டர்கள் சண்முகவேலு, கஸ்துாரி முன்னிலை வகித்தனர். அந்தியூர் அ.தி.மு.க., - எம்.எல்.ஏ., ஹரிபாஸ்கர் தலைமை வகித்தார். வருவாய்த்துறை, சட்டம் ஒழுங்கு, டிராபிக், சுகாதாரம், வட்டார வளர்ச்சி, குடிநீர் வடிகால் வாரியம், போக்குவரத்து துறை அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.

இதுகுறித்து எம்.எல்.ஏ., ஹரிபாஸ்கர் கூறும்போது,

கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்களின் குடிநீர் தேவைக்காக, 11ம் தேதி முதல் 16ம் வரை, கூத்தம்பூண்டி குடிநீர் திட்டத்தின் வாயிலாக, கைகாட்டி நீருந்து நிலையத்திலிருந்து நாளொன்றுக்கு, 40 ஆயிரம் லிட்டர் தண்ணீர் வழங்கப்படுகிறது. இது தவிர குதிரை சந்தை, மாட்டு சந்தைக்கு, 10 ஆயிரம் லிட்டர் தினமும் வழங்கப்படும். வெள்ளைப்பிள்ளையார் கோவிலில் இருந்து கிருஷ்ணாபுரம் வரை, வனக்கோவில் பகுதியிலும், 30க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் சின்டெக்ஸ் டேங்க் வைத்து குடிநீர் வசதி ஏற்படுத்தப்படுகிறது.

வெள்ளைப்பிள்ளையார் கோவில், தற்காலிக புறக்காவல் நிலையம், தண்ணீர்பந்தல் உள்ளிட்ட ஐந்து இடங்களில் தற்காலிக மருத்துவ முகாம், கர்ப்பிணி, பாலுாட்டும் தாய்மார்களுக்கு ஓய்வறை, அவசர ஆம்புலன்ஸ்கள், அதிநவீன நடமாடும் இதய பரிசோதனை வாகனம், 10 யூனிட் நடமாடும் கழிப்பறை வாகனங்களும் நிறுத்தப்படுகின்றன. அந்தியூர் வாரச்சந்தை மற்றும் வெள்ளைப்பிள்ளையார் கோவில் அருகிலுள்ள வாழைத்தார் மண்டியிலும் தற்காலிக பஸ் ஸ்டாண்ட் அமைக்கப்படுகிறது.

பண்டிகை நடக்கும் ஐந்து நாட்களிலும், சுழற்சி முறையில், 250க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்படவுள்ளனர். ஆம்னி வேன் உரிமையாளர் கோரிக்கையை ஏற்று, 29 கார், வெள்ளைப்பிள்ளையார் கோவில் வரை இயக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

கூட்டத்தி வட்டார சுகாதார அலுவலர் சக்தி கிருஷ்ணன், அ.தி.மு.க., ஒன்றிய செயலாளர் சின்னமார நாய்க்கர், நாராயணன் மற்றும் நிர்வாகிகள் மீனாட்சி சுந்தரம், சண்முகானந்தம், பழனிச்சாமி, பாலுச்சாமி, கிருஷ்ணன், நடராஜ் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

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