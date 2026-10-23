'குதிரை வாகனத்தில் புறப்பட்டு சூரனை வதம் செய்த முருகன்'
'குதிரை வாகனத்தில் புறப்பட்டு சூரனை வதம் செய்த முருகன்'
ADDED : அக் 22, 2026 06:52 AM
சென்னிமலை:நவராத்திரியை
முன்னிட்டு, சென்னிமலை கைலாசநாதர் கோவிலில், கடந்த 9 நாட்களாக
சுவாமிக்கு கொலு வைத்து சிறப்பு வழிபாடு நடந்தது. தினமும் சிறப்பு
அலங்காரத்தில் சுப்பிரமணியர் காட்சியளித்தார். நவராத்திரியின்,
10வது நாளான நேற்று மாலை அம்புசேவை நிகழ்ச்சி நடந்தது.
இதில்
சூரனை வதம் செய்வதற்காக சென்னிமலை கைலாசநாதர் கோவிலில் இருந்து
வில், அம்பு, வால் போன்ற ஆயுதங்களுடன் முத்துக்குமாரசாமி குதிரை
வாகனத்தில் புறப்பட்டார். அப்போது வள்ளி-, தெய்வானை ஆகியோர்
சப்பாரத்தில் உடன் வந்தனர். முருப்
பெருமான் குதிரை வாகனத்தில்
நான்கு ராஜ வீதிகள் வழியாக வலம் வந்து, தினசரி மார்க்கெட் அருகில் உள்ள
பிராட்டியம்மன் கோவில் வாசலை அடைந்து. அங்கு சென்னிமலை
சுப்பிரமணியசுவாமி கோவில் தலைமை குருக்கள் ராமநாத சிவச்சாரியார்
தலைமையில் சுப்பிமணியர், வள்ளி-, தெய்வானைக்கு சிறப்பு பூஜை
செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து 'வண்ணாசூரன்' என்ற சூரனை வதம் செய்யும்
நிகழ்ச்சி நடந்தது. அப்போது வாழை மரம் உருவத்தில் இருந்த வண்ணா சூரனை
வில், அம்பினால் குத்தி வதம் செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து அசுரனை அழித்த
உற்சாக மிகுதியில் இருந்த முருகப்பெருமான், குதிரை வாகனத்தில்
வண்ணாசூரனை மூன்று முறை வலம் வந்தார். பின் வள்ளி, தெய்வானையுடன்
புறப்பட்டு கைலாசநாதர் கோவிலை அடைந்தார். இந்நிகழ்ச்சியில் திரளான
பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.