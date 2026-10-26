பர்கூர் மலைப்பகுதியில் கனமழை வனப்பகுதி கிராமங்கள் துண்டிப்பு
பர்கூர் மலைப்பகுதியில் கனமழை வனப்பகுதி கிராமங்கள் துண்டிப்பு
UPDATED : அக் 25, 2026 11:04 PM
ADDED : அக் 25, 2026 10:12 PM
அந்தியூர்: தமிழக - கர்நாடக எல்லையான பாலாறு நீர்பிடிப்பு பகுதியில் கனமழையால், வனப்பகுதி கிராமங்கள் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஈரோடு மாவட்டம் அந்தியூர், அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளான மைக்கேல்பாளையம், சங்கராபாளையம், எண்ணமங்கலம், பிரம்மதேசம், அத்தாணி, வெள்ளி திருப்பூர், சென்னம்பட்டி உள்ளிட்ட இடங்களில் நேற்று முன்தினம் இரவு கனமழை பெய்தது. இதில் வரட்டுப்பள்ளம் அணை நீர்பிடிப்பு பகுதியில், 28 மி.மீ., மழை பதிவானது. பர்கூர் கிழக்கு, மேற்கு மலைக்கிராமங்கள், மலை இடுக்குகளில் கனமழை பெய்தது.
பர்கூர் மலைப்பகுதியில், தமிழக - கர்நாடக எல்லையான, பாலாற்று நீர்பிடிப்பு பகுதிகளான கடம்பூர், குன்றி, மாக்கம்பாளையம் உள்ளிட்ட இடங்களில் கனமழை பெய்தது. தற்போது பாலாற்றில் காட்டாற்று வெள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் தமிழக எல்லையில் வனத்தில் உள்ள கிராமங்களான குட்டையூர், வேலம்பட்டி, மட்டிமரத்தள்ளி ஆகியவை துண்டிக்கப்பட்டு, மக்கள் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த இரு நாட்களாக பாலாற்றில் மழைநீர் செல்வதால், இக்கரையிலிருந்து அக்கரைக்கு செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் அத்யாவசிய பொருட்களான அரிசி, காய்கறி, மளிகை பொருட்கள் வாங்க, இடுப்பு அளவு வெள்ளத்தில் ஆபத்தான முறையில் மக்கள் கடந்து செல்கின்றனர். பாலம் இல்லாததால், மழைக்காலம் முடியும் வரை இதே நிலைதான் என, மக்கள் புலம்பியபடி செல்கின்றனர்.
தவிர பர்கூர் மலையில் தாமரைக்கரை அடுத்த சுண்டப்பூர் செல்லும் சாலை, வெள்ளத்தால் குண்டும் குழியுமாக காட்சியளிக்கிறது. பைக்குகளிலும் சுண்டப்பூர் செல்ல முடியாததால், மக்களே குழியை மூடி, பெரிய கற்களை அப்புறப்படுத்தினர். எப்போதுதான் தார்ச்சாலை அமைக்கப்படும் என புலம்பினர். தொடர் மழையால், பர்கூர் மலைப்பாதையில் மக்கள் ஜாக்கிரதையாக பயணிக்க, வருவாய், வனத்துறையினர் எச்சரித்துள்ளனர்.